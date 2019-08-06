شمال سيناء تستعد لعيد الأضحى.. 41 ساحة لصلاة العيد.. وشوادر لبيع الأضاحي بأسعار مخفضة.. وطرح لحوم بسعر 85 جنيها للكيلو

فتح 7 شوادر لبيع الأضاحي بمدن المحافظة

تخصيص 41 ساحة لصلاة العيد في الملاعب والأماكن الخالية

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات

أعلنت محافظة شمال سيناء استعدادها لاستقبال عيد الأضحى بإتاحة الشوادر لبيع الأضاحي وتخصيص الساحات لصلاة العيد في الملاعب والأماكن الخالية.وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشمال سيناء عن إقامة 7 شوادر لبيع الأضاحي بأسعار مناسبة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.وأوضح عادل راجح، وكيل مديرية التموين بشمال سيناء، أنه تم افتتاح الشوادر بمختلف أنحاء المحافظة، يتم من خلالها بيع الأضاحي في مناطق عاطف السادات والعبورو الفواخرية وأسيوط والبحر والمساعيد ووسط البلد، فضلًا عن أسواق المحافظة، خاصة سوق الخميس بالعريش إلى جانب بئر العبد ومختلف قرى المحافظة.وقال وكيل مديرية التموين بشمال سيناء إن أسعار الأضاحي هذا العام تقل بنسبة تتراوح بين 25% و30% عن أسعار العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم توافر اللحوم بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التعاونية، حيث تتوفر اللحوم بسعر 85 جنيهًا للكيلو من الشركة المصرية للحوم والدواجن.وقالت أماني إسماعيل رسلان، مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بمديرية التموين، إنه يتم توفير احتياجات المواطنين والجمعيات من الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم التنسيق بشان توفير الاحتياجات عن طريق مركز البحوث الزراعية بالإسماعيلية من خرفان حية وزن من 45 – 55 كيلو جراما وبسعر 60 جنيها للكيلو قائم، وجاموس حي وزن من 450 – 550 كيلو جراما وبسعر 43 جنيهًا للكيلو قائم.وقررت إدارة الجمعية الفئوية للعاملين بديوان عام محافظة شمال سيناء، فتح باب الحجز للراغبين في تسجيل أسمائهم بعد دفع مبلغ 1000 جنيه كمقدم للحجز، وعند الاستلام يتم سداد مبلغ 500 جنيه، على أن يتم تقسيط باقى المبلغ على ستة أشهر بعد تحديد السعر النهائى.من جانبه، قال الشيخ محمد سعد العش، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إنَّه تم تحديد 41 ساحة للصلاة علي مستوي المراكز الستة، حيث تم تحديد 14 ساحة في مركز العريش، و11 ساحة في مركز بئر العبد، 7 ساحات في رمانة، و3 ساحات في مركز الشيخ زويد، و3 ساحات في مركز نخل، وساحتان في مركز الحسنة، وساحة واحدة في القصيمة.ورفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الأدوية والمستلزمات الطبية وألبان الأطفال تكفي لمدة 6 أشهر على مستوى المحافظة، وبالتزامن مع رفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أهمية تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وألبان الأطفال بمراكز الرعاية الصحية.