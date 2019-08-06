أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم 6-8-2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، الثلاثاء 6- 8 -2019، كالتالي:
الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس:5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار : 4 جنيهات
الجزر:6 جنيهات
الملوخية : 3 جنيهات
الكوسة : 9 جنيهات
الفاصوليا : 28 جنيهًا
أما الفاكهة:
البطيخ: 15 جنيهًا
الكانتلوب : 6 جنيهات
الخوخ: 7 جنيهات
المانجو : 10 جنيهات
الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس:5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار : 4 جنيهات
الجزر:6 جنيهات
الملوخية : 3 جنيهات
الكوسة : 9 جنيهات
الفاصوليا : 28 جنيهًا
أما الفاكهة:
البطيخ: 15 جنيهًا
الكانتلوب : 6 جنيهات
الخوخ: 7 جنيهات
المانجو : 10 جنيهات