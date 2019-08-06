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محافظات

صناديق جديدة مصنعة من الفايبر جلاس لجمع القمامة بمراكز المنوفية .. صور

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:09 ص
صناديق جديدة لجمع
صناديق جديدة لجمع القمامة مصنعة من الفايبر جلاس
مروة فاضل
قال اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه سيتم توزيع مجموعة صناديق جمع قمامة صغيرة الحجم ومتحركة وهي مصنعة من الفايبر جلاس من أجل جمع القمامة من المنبع والشوارع الرئيسية بكل مركز من مراكز المحافظة.

وأشار اللواء سعيد عباس، إلى سهولة مرور تلك الصناديق بالشوارع الفرعية والضيقة لجمع القمامة من أمام المنازل حفاظًا علي البيئة والمظهر الحضاري وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة بنطاق المحافظة .

وأكد محافظ المنوفية على ووضع آليات عمل جديدة للنهوض بالمنظومة وخطط لتطويرها بما يتناسب مع طبيعة العمل بالمحافظة، مشددا علي ضرورة الإرتقاء بمنظومة النظافة بإعتبارها من أهم أولويات المواطن وحق من حقوقه الأساسية والحصول على رضا المواطنين لأن المقياس الوحيد لنجاح المنظومة هو رضا المواطن وإقتناعه بأداء تلك المنظومة.
صناديق جديدة مصنعة من الفايبر جلاس لجمع القمامة بمراكز المنوفية .. صور
صناديق جديدة مصنعة من الفايبر جلاس لجمع القمامة بمراكز المنوفية .. صور
صناديق جديدة مصنعة من الفايبر جلاس لجمع القمامة بمراكز المنوفية .. صور
صناديق جديدة مصنعة من الفايبر جلاس لجمع القمامة بمراكز المنوفية .. صور
صناديق جديدة مصنعة من الفايبر جلاس لجمع القمامة بمراكز المنوفية .. صور
صناديق جديدة مصنعة من الفايبر جلاس لجمع القمامة بمراكز المنوفية .. صور
صناديق جديدة مصنعة من الفايبر جلاس لجمع القمامة بمراكز المنوفية .. صور
صناديق جديدة مصنعة من الفايبر جلاس لجمع القمامة بمراكز المنوفية .. صور
صناديق جديدة مصنعة من الفايبر جلاس لجمع القمامة بمراكز المنوفية .. صور
صناديق جديدة مصنعة من الفايبر جلاس لجمع القمامة بمراكز المنوفية .. صور

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