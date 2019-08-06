رموز سياسية وإعلامية في عزاء زوجة الكاتب مصطفى عمارة.. صور

شارك عدد كبير من الرموز الوطنية والصحفية، بتقديم واجب العزاء للكاتب الصحفي مصطفى عمارة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير جريدة كفر الشيخ، في وفاة زوجته التي وافتها المنية قبل أيام بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأقيم العزاء بقرية الصافية بمركز دسوق، محافظة كفر الشيخ، وكان في مقدمة الحضور الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس فوزي الرفاعي أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



كما استقبل الكاتب الصحفي مصطفى عمارة، واجب العزاء بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، وكان في مقدمة الحضور اللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ الأسبق، والمستشار أسامه حمدي محافظ كفر الشيخ الأسبق، والدكتور فوزي ترك رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق.



ومن الرموز الصحفية التي شاركت الكاتب الصحفي سمير رجب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، والكاتب الصحفي ناجي قمحة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة رئيس تحرير مجلة الرأي، والكاتب الصحفي محمد هجرس، والكاتب الصحفي هاني عمارة رئيس القسم السياسي بجريدة الأهرام، والكاتب الصحفي عادل السنهوري مدير تحرير اليوم السابع.