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حظك اليوم الثلاثاء 6/8/2019 برج الحوت على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:05 ص
لمياء الياسين
برج الحوت واحد من الأبراج الحساسة للغاية والذى يضحى دائما لإسعاد الآخرين وهو من مواليد الأبراج المائية، ويقدم صدى البلد حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى إليك توقعات البرج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لخبيرة الأبراج عبير فؤاد

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى
القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم وتحتفل بجديد، وماليا فريق من الكواكب في منزل الحظ يعدك بانفراجة وتتحسن أحوالك تدريجيا.

الحوت على الصعيد الصحى

برج السرطان من الأبراج التى تضحى دائما لإسعاد الآخرين حتى لو كان ذلك يتسبب فى إهمالهم لصحتهم.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمولود برج الحوت
تبدو الحياة الاجتماعية غير محفزة ولكن لفترة وجيزة، ربما يحبطك الآخرون وعليك أن تحافظ على صبرك وهدوئك.

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