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هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: صاروخا الشمال قصيرا المدى حلقا مسافة 450 كلم على ارتفاع 37 كلم

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:00 ص
الجيش الكوري الجنوبي
الجيش الكوري الجنوبي
أ ش أ
أوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن الجيش الكوري الجنوبي رصد ما أطلق الشطر الشمالي ويعتقد بأنهما صاروخين باليستيين قصيري المدى.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان قولها "إن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تعتقد بأن الصاروخين يشابهان الصاروخين الباليستيين قصيري المدى اللذين أطلقهما الشمال في 25 يوليو الماضي من حيث صفات التحليق، وتجري تحليلا مشتركا لتحديد نوعهما بالضبط".

وذكرت أن الصاروخين حلقا مسافة حوالي 450 كلم على ارتفاع 37 كلم، بسرعة قصوى للطيران بلغت 6.9 ماخ وتعتقد السلطات العسكرية الكورية الجنوبية أن هذه الصواريخ نوع جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

وأطقلت بيونج يانج الصاروخين اليوم من سواحلها الغربية في اتجاه البحر الشرقي عابرين الأراضي الكورية الشمالية خلافا للتجارب الصاروخية الأخيرة التي جرت من سواحلها الشرقية تجاه البحر الشرقي.

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