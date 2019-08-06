مصرع وإصابة 17 شخصا إثر حريق في مبنى سكني بالهند

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم ، وأصيب 11 آخرين؛ إثر اندلاع حريق هائل في مبنى سكني متعدد الطوابق بمنطقة "ذاكر ناجار" في العاصمة الهندية نيودلهي.



وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم /الثلاثاء/ أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث من أجل إخماد الحريق ، مشيرة إلى أن هناك تقارير تشير إلى اندلاع الحريق في عداد الكهرباء بالمبنى ، انتشر بعد ذلك إلى منطقة انتظار السيارات؛ ما تسبب في تدمير السيارات والدراجات التي كانت متواجدة في منطقة الانتظار.

