إلغاء رحلات طيران داخلية وخدمات خطوط نقل باليابان بسبب إعصار كيوشو

تسبب إعصار قوي جزيرة كيوشو الرئيسية ضرب جنوب غربي اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، في إصابة عدد من الأشخاص وإعاقة حركات الطيران والنقل وإلغاء أكثر من 130 رحلة طيران داخلية وخدمات عدد من خطوط السكك الحديدية.



وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن إعصار فرانسيسكو جلب رياحا عاتية وأمطارا غزيرة على جنوب كيوشو، وفقا لوكالة الأرصاد اليابانية.



وأفادت الوكالة إن الإعصار وهو الثامن لهذا الموسم هو الثاني الذي يصل إلى أرخبيل اليابان هذا العام بعد إعصار ناري في 27 يوليو الماضي.



وقالت شركات الطيران اليابانية إنها ألغت أكثر من 130 رحلة من وإلى كيوشو ومناطق أخرى في غرب اليابان بسبب الطقس، في حين قالت شركة كيوشو للسكك الحديدية إنها ألغت خدمات القطارات في عدد من الخطوط.

