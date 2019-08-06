ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بشرى سارة لطلاب هندسة القاهرة.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:12 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن الدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، مفاجأة سارة لطلاب وخريجي كلية الهندسة للدراسة بالخارج في جامعات عالمية ذات سمعة أكاديمية مرموقة.

وكتب عميد الكلية علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بالنسبة للاتفاقيات مع الجامعات الأجنبية بشأن الدرجات العلمية المشتركة او المزدوجة؛ فنحن مستمرون في برامج الماجستير المشتركة وجاري الاتفاق مع بعض الجامعات ذات التصنيف المتقدم لاتاحة الفرصة لطلاب مرحلة البكالوريوس لاستكمال دراستهم العليا بالخارج او دراسة فصل دراسي أو أكثر بالخارج.

وتابع السيد تاج الدين أنه يجرى دراسة حصول الطلاب على درجات علمية مزدوجة مع الجامعات ذات السمعة الأكاديمية والمهنية المتميزة وسوف نقوم بالاعلان عن التخصصات والجامعات فور توقيع الاتفاقيات.

وكانت كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أعلنت شروط التحويل لبرامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة القاهرة وهي أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة المصرية أو إحدى الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية وأن يكون الطالب حاصلا على مجموع درجات الحد الأدنى لإحدى كليات قطاع التعليم الهندسي بالجامعات الحكومية المصرية وأن يكون مستوفيا شروط الالتحاق ويتم القبول طبقا للأعداد المقررة و طبقا للقدرة الاستيعابية للكلية علي ان تقدم طلبات التحويل خلال الشهر الجارى في شئون الطلاب بالمقر الرئيسي للكلية بالجيزة.

ترشيحاتنا

ضربة البداية.. موعد مباريات منتخب مصر لليد بمونديال الناشئين

بعد التأهل لـ كأس العالم.. لاعبات منتخب مصر في كرة السلة: لدينا رغبة في الفوز

يقود سيارة سباق نحو بوابة الجحيم.. رئيس دولة يظهر على التلفزيون لنفي شائعات وفاته

الطريقة الأصلية.. دبابيس الفراخ المقرمشة

علي جمعة: الصلاة في هذا المسجد تعادل أجر عُمرة

أسعار الذهب في مصر اليوم 6 - 8 - 2019 ..فيديو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم عبر هذا الرابط

الأزهر يحذر من عادة سيئة يفعلها الكثيرون تدخل جهنم

بـ فستان عاري الظهر.. معجبة تفاجئ محمد رمضان بـ قبلة أمام الجميع

السجن والغرامة.. تعرف على جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

العشر الأوائل من ذي الحجة .. 32 كلمة أوصي الرسول بالمداومة على الدعاء بها

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تسبب الانتفاخ

أهم الأخبار ليلا.. أحمد موسى يجمع 15 مليون جنيه لصالح معهد الاورام.. وقناة المحور تفسخ تعاقدها مع برنامج الزمالك.. وتركي آل شيخ يكشف عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي لضم وليد أزارو

شاب يعود لأسرته بعد 18 عاما من فقدانه.. شاهد فرحة أهله

تركي آل الشيخ يسدل الجدل حول انتقال اللاعبين المصريين لناديه الإسباني

علي جمعة: الصلاة في هذا المسجد تعادل أجر عُمرة

أبرزها وائل جمعة .. تعرف على مفاجآت قناة الأهلي احتفالا بمرور 11عاما على انطلاقها

الدولار يسجل 16.60 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطريقة الأصلية.. دبابيس الفراخ المقرمشة

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور