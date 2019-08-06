بشرى سارة لطلاب هندسة القاهرة.. تعرف على التفاصيل

أعلن الدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، مفاجأة سارة لطلاب وخريجي كلية الهندسة للدراسة بالخارج في جامعات عالمية ذات سمعة أكاديمية مرموقة.



وكتب عميد الكلية علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بالنسبة للاتفاقيات مع الجامعات الأجنبية بشأن الدرجات العلمية المشتركة او المزدوجة؛ فنحن مستمرون في برامج الماجستير المشتركة وجاري الاتفاق مع بعض الجامعات ذات التصنيف المتقدم لاتاحة الفرصة لطلاب مرحلة البكالوريوس لاستكمال دراستهم العليا بالخارج او دراسة فصل دراسي أو أكثر بالخارج.



وتابع السيد تاج الدين أنه يجرى دراسة حصول الطلاب على درجات علمية مزدوجة مع الجامعات ذات السمعة الأكاديمية والمهنية المتميزة وسوف نقوم بالاعلان عن التخصصات والجامعات فور توقيع الاتفاقيات.



وكانت كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أعلنت شروط التحويل لبرامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة القاهرة وهي أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة المصرية أو إحدى الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية وأن يكون الطالب حاصلا على مجموع درجات الحد الأدنى لإحدى كليات قطاع التعليم الهندسي بالجامعات الحكومية المصرية وأن يكون مستوفيا شروط الالتحاق ويتم القبول طبقا للأعداد المقررة و طبقا للقدرة الاستيعابية للكلية علي ان تقدم طلبات التحويل خلال الشهر الجارى في شئون الطلاب بالمقر الرئيسي للكلية بالجيزة.