صحف السودان تهتم بترتيبات التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء بترتيبات التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري، التي وقعها المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" يوم الأحد الماضي.





وقالت صحيفة "المجهر" إن وزارة الخارجية سلمت دعوات حضور الحفل لعدة دول، ومنظمات دولية، وأن لجنة شكلت للبروتوكول والمراسم للإشراف على ترتيباته.





من جهتها، اهتمت صحيفة "السوداني" بالتحديات التي تواجه السودان في الفترة الانتقالية، وأبرزها الوضع الاقتصادي... متوقعة حدوث تحسن اقتصادي في الفترة المقبلة.



