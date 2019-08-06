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فن

متابع يهاجم زينة بشأن حادث معهد الاورام.. وترد: أنا اتبرعت مبسوط كدا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
مصطفى كرم
هاجم أحد المتابعين الفنانة زينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال التعليق على ما نشرته زينة بشأن حادث معهد الأورام الإرهابي.

ونشرت زينة في وقت سابق عبر "إنستجرام" صورة لسيدة تحتضن طفلها المريض وعلقت عليها قائلة: "عاجزة قدام نظرة الرعب اللي أقوى من مرض السرطان نفسه اللي في عين الست دي، خوفها اللي بيزيد على ضناها في المرض جالها خوف أقوى من المرض نفسه.. حسبي الله ونعم الوكيل".

وواصلت الفنانة زينة: "الواحد عنده كمّ وجع ومرارة غير طبيعية وعجز من نظرة الأم اللي ربنا العالم بقلبها واللي فيه 💔 وفي كام أم زيها وفي كام قلب محروق على ضناه مش مكفيهم وجع قلب كل أم على ضناها من مرض ما بيرحمش وسهر ودعاء ووجع لا كمان يحرموهم من حس عيالهم في الدنيا.. انت القادر الحكيم المقتدر المنتقم".

فيما علق أحد متابعيها مهاجما: "طالما قلبك وجعك من الصورة دي طاب ما تساعدي الناس دي وكل الأطفال دي مش انت بس باقي الفنانين بدل الساحل والحفلات اللي بملايين من وجهة نظري الكلام أو البوست مش هيعمل حاجة طبعا حضرتك هتردي وهتقولي مين قالك إني مش بساعد الناس دي أو غيرهم وانا هقولك إيه فائدة المساعدة طالما مش في المكان الصح أو تكون مساعدة بجد".

لترد الفنانة زينة عليه قائلة: "اتبرع ان شاء الله 10 جنيه وأنا اتبرعت وكل ما اقدر هتبرع.. مبسوط كدا لازم اقول".

وانفجرت مساء أمس الأول سيارة مفخخة أمام معهد الأورام بمدخل شارع قصر العيني.

وأشار الفحص الفنى ومعاينة النيابة إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

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