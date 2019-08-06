انفجار معهد الاورام وتبرع محمد بن زايد بـ50 مليون جنيه.. أبرز عناوين صحف الإمارات

الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف معهد الأورام المصري

محمد بن راشد وسلطان والحكام يأمرون بالإفراج عن 1181

تسهيلات قطرية لبناء ميناء لإيران

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

بعد سلسلة من الحوادث.. ترامب يندد بنزعة "العنصرية البيضاء" ويدعو إلى إدانتها

ترامب يفرض عقوبات على أصول حكومة فنزويلا

واشنطن تصنّف الصّين متلاعبًا بالعملة



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ وركزت بشكل خاص على التفجير الإرهابي الذي حدث الليلة الماضية في منطقة القصر العيني وسط القاهرة.



فقد أبرزت صحيفة الاتحاد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الانفجار الذي حدث الليلة الماضية في منطقة القصر العيني وسط العاصمة القاهرة عمل "إرهابي جبان".



وقال، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة القصر العيني مساء الأمس. كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".



وأكد السيسي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.



وأبرزت صحيفة الإمارات اليوم إعلان وزارة الداخلية أن انفجار «معهد الأورام» عمل إرهابي، تقف وراءه «حركة حسم» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.



وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه في إطار فحص الحادث، تبين أن إحدى السيارات كانت بداخلها كمية من المتفجرات، فأدى التصادم إلى انفجارها.



وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن، لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.



كما سلطت صحيفة الوطن الضوء على إدانة دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإرهابي الذي وقع فجر أمس الاثنين خارج المعهد القومي للأورام الواقع في منطقة المنيل في العاصمة المصرية القاهرة وأسفر عن مقتل عشرات الضحايا فضلًا عن العديد من الإصابات.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أنّ هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية.



وأعربت الوزارة عن تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر”.



وفي سياق متصل، أفادت صحيفة البيان بتبرع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح المعهد القومي للاورام.



محليا، ركزت صحيفة الخليج على أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 1181 سجينًا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومن جميع الجنسيات.



عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الوطن إلى إعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطارات مدنية في السعودية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي ، بأن القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت أمس من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار “مسيرة” أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.



وأبرزت صحيفة البيان تأكيد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن وتورط الحوثي والقاعدة رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي تجاه الاستقرار والحلول السياسية في اليمن.



وقال عبر تويتر ان الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن وتورط الحوثي والقاعدة رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي تجاه الاستقرار والحلول السياسية في اليمن، وفي ظل الجدل السياسي وسيل الاتهامات يؤكد هذا الهجوم ان الأولوية تبقى الانقلاب الحوثي والتطرف والإرهاب.



وأكدت صحيفة الخليج ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى.



وأوضح بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن التوقيع الذي جرى يوم أمس الأول الأحد، على الإعلان الدستوري بين ممثلي المجلس العسكري وائتلاف المعارضة الرئيسي، هو حجر الزاوية لتحقيق الشعب السوداني للتقدم والازدهار. وأضاف البيان أن الإمارات تجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية في السودان الشقيق، وتحضّ جميع الأطراف السياسية والشعبية على التوحد وتغليب المصلحة الوطنية كي يمضي السودان نحو الاستقرار.



وأفادت صحيفة البيان بتصاعد حدة التهديدات التركية للقيام بعملية عسكرية ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا، فيما استأنف الجيش السوري قصفه على مناطق إدلب، متهمًا أنقرة بعدم الوفاء بالتزاماتها، في وقت سقط قتلى وجرحى في هجوم على قاعدة حميميم الروسية بمحافظة اللاذقية.



وأشارت صحيفة البيان إلى إعلان العميد قاسم رضائي، قائد حرس الحدود الإيراني، أمس، أن الدوحة قدمت تسهيلات لبناء ميناء خاص للسفن، وكذلك تقديم خدمات لرجال أعمال إيران بشكل جيد. وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية، نقلًا عن وكالة فارس الإيرانية.



وأضاف رضائي أنه تم الاتفاق مع القطريين على تعزيز قدرات البلدين لا سيما فيما يتعلق بتعزيز القوة الإنتاجية والاستهلاكية داخل قطر، وتحسين التجارة في البلدين عبر تقديم التسهيلات اللازمة من قبل قوات خفر الحدود.



وأوضحت صحيفة الإمارات اليوم أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اتهم إيران بأنها «الراعي الأول للإرهاب في العالم»، مؤكدًا أنها أبدت استعدادها لاحتجاز السفن التجارية، فيما أعلنت بريطانيا، أمس، أنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج العربي، لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.





دوليا، قالت صحيفة الاتحاد إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الثلاثاء، ما يعتقد أنهما صاروخان باليسيتيان قصيرا المدى، قبالة ساحلها الشرقي، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب عن الجيش في سول، وذلك في رد واضح على تدريبات عسكرية مستمرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن "السلطات الاستخباراتية الكورية الجنوبية والأميركية تعتقد أن هذين الصاروخين الباليستيين قصيري المدى يحملان سمات تحليق مماثلة للصواريخ الباليستية التي قامت كوريا الشمالية بتجربتها يوم 25 يوليو".



وأبرزت صحيفة البيان تعهد الصين، اليوم الثلاثاء، بالدفاع عن مصالحها الوطنية وسط تهديدات من جانب الولايات المتحدة بإمكانية أن تنشر صواريخ جديدة متوسطة المدى في آسيا عقب انهيار معاهدة للأسلحة النووية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشون ينج: "لن تقف الصين مكتوفة الأيدي على الإطلاق فيما يتعلق بحماية مصالحها، ولن تسمح لأي دولة بالتسبب في مشكلات للجوار الصيني.



وأضافت أن الصين ستتخذ "الإجراءات الضرورية" للدفاع عن مصالح أمنها القومي، وحثت الولايات المتحدة على عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوترات السياسية.



وأوضحت صحيفة الاتحاد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ندد في خطاب موجه إلى الشعب الأميركي بالعنصرية وإيديولوجية تفوق العرق الأبيض، ردًا على الانتقادات الموجهة إلى تصريحاته المعادية للهجرة التي قد تكون ساعدت في تزكية العنف الذي كانت آخر فصوله مجزرتان أدتا إلى مقتل 31 شخصًا.



وفيما نُكّست الأعلام فوق البيت الأبيض وفي أنحاء البلاد، دان ترامب على غير عادته، بشكلٍ مباشر العنصريين، في سعيه إلى تهدئة مشاعر الأميركيين.



كما أبرزت صحيفة البيان إعلان البيت الأبيض، أنّ الرئيس دونالد ترامب أمر بتجميدٍ كامل لأصول الحكومة الفنزويليّة برئاسة نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة.



وكتب ترامب في رسالة بعثها إلى الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي "من الضروري تجميد كلّ أصول حكومة فنزويلا، بسبب استمرار تملك السُلطة من جانب نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي". وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض، فإنّ تلك الممتلكات "لا يُمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها".



كما يُحظّر أيّ تعامل مع السلطات الفنزويلية.



وفي شأن أخر، أفادت صحيفة الاتحاد بأن الإعصار "فرانسيسكو" جزيرة كيوشو في جنوبي اليابان، اليوم الثلاثاء، حيث تسببت الرياح المدمرة والأمطار الغزيرة المصاحبة له في إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية بالمنطقة.



وحذر خبراء الأرصاد الجوية من فيضانات وانهيارات طينية ورياح قوية وارتفاع منسوب مياه الأنهاء في كيوشو، حيث وصل الإعصار الثامن لهذا الموسم إلى اليابسة بالقرب من مدينة ميازاكي حوالي الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء.



وذكرت صحيفة البيان أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، صنف الصين بأنها متلاعب بالعملة، في أعقاب خفض بكين لقيمة اليوان.



وأشار بيان لوزارة الخزانة الأمريكية مساء الاثنين إلى أن الصين اتخذت "خطوات ملموسة" خلال الأيام القلائل الماضية لخفض قيمة عملتها، مع احتفاظها بقدر كبير من احتياطيات النقد الأجنبي.



وقالت صحيفة الخليج إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا أمس الاثنين، الولايات المتحدة إلى بدء محادثات جديدة بشأن الأسلحة عقب انهيار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى المبرمة أثناء الحرب الباردة ما أثار مخاوف من بدء سباق تسلح جديد. وقال بوتين في بيان «لتجنب الفوضى التي ليس لها قواعد أو حدود أو قوانين، يجب علينا دراسة جميع احتمالات العواقب الخطيرة مرة أخرى، والبدء بحوار جديد دون أي غموض». وتابع: «نحن مستعدون لذلك».