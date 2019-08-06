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تعليم

عن حادث معهد الاورام.. رئيس جامعة القاهرة: الإرهاب لن يكسر عزيمة المصريين

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:21 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أدانت جامعة القاهرة وقيادتها برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الحادث الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام، والذي تسبب في وقوع عشرات الإصابات والوفيات بين المواطنين الأبرياء، وأثار الفزع بين المرضى الذين يئنون من قسوة السرطان.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الإرهاب الخسيس ، لم ولن يستطيع أن يكسر عزيمة المصريين وقدرتهم علي البناء والتنمية جنبا إلى جنب مع محاربة الإرهاب ودحره واقتلاعه من جذوره، حتي لا تكون له أي نبتة أخري في الأرض المصرية الطيبة.

وتقدم الدكتور محمد الخشت، بخالص التعازى للقيادة الوطنية و للشعب المصرى ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، مشددا علي أن جامعة القاهرة تسخر كل امكانياتها سواء الطبية لعلاج مصابي الحوادث الإرهابية، أو الثقافية والفكرية للقضاء على الفكر المتطرف.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقف في خندق واحد مع القيادة الوطنية وأجهزة ومؤسسات الدولة الوطنية المصرية في مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.

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