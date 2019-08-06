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الجبهة الشعبية الفلسطينية: مصر ستنتصر على الإرهاب الأسود وكل من يرعاه

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:15 ص
مصر ستنتصر
مصر ستنتصر
سمر صالح
دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم، الثلاثاء، بشدة العمل الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، يوم الأحد الماضي، وأودى بحياة 20 شخصًا وإصابة 34 آخرين.

وأعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن ثقتها بأن مصر الشقيقة ستنتصر على الإرهاب الأسود ومن يرعاه، مؤكدةً أن الاستئصال الكامل للإرهاب من المنطقة يتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف العربية المعنية حقًا بإنهاء هذه الظاهرة، غير البعيدة عن دعم القوى المعادية للأمة العربية وتطلعاتها في التقدم والازدهار.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تضامنها الكامل مع مصر وشعبها الشقيق، ومع عوائل الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

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