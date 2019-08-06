جامعة جنوب الوادي تنظم ورشة عمل عن الانتحال العلمي

نظمت جامعة جنوب الوادي، بالتنسيق مع سفارة المعرفة، ورشة عمل عن الانتحال العلمي وطرق تجنبه بسفارة المعرفة التابعة لمكتبة الأسكندرية بجامعة جنوب الوادي.



يأتي ذلك في ظل ما تقوم به جامعة جنوب الوادي من رفع وعي منتسبيها بظاهرة الانتحال العلمي، حاضر فيها الدكتور ياسر عبد الجليل أحمد علي، رئيس قسم الأنسجة والخلايا بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي.



تناولت الورشة مفهوم الانتحال العلمي وأنواعة العشرة الأكثر شيوعًا وأسبابه وطرق تجنبه والبرامج الإلكترونية المستخدمه في الكشف عنه.



شارك في الورشة العديد من أعضاء هية التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكليات المختلفة بالجامعة.

