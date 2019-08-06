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سلطان بروناي يغادر القاهرة بعد زيارة استغرفت يومين

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:59 ص
الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال لقاء سلطان بروناي
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، السلطان حسن بلقيه سلطان بروناي، بعد زيارة للبلاد استغرقت يومين، التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحثا الموضوعات الدولية والإقليمية وأيضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصةً على صعيد التعاون الثقافي والديني.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطان حسن بلقيه، في قصر الاتحادية، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، تطرقت إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتوافق مع إمكانات الدولتين، خاصةً على صعيد التعاون الثقافي والديني.

وأكد سلطان بروناي، على أهمية الدور المصري في مواجهة خطاب التطرف والكراهية ونشر الفكر الإسلامي المعتدل، ومشيرًا إلى ما يحظى به الأزهر الشريف من مكانة رفيعة لدى شعب سلطنة بروناي لتأثيره الثقافي والديني الواسع وقدرته على نشر الصورة الحقيقية لصحيح الإسلام وتصويب الخطاب الديني.

وخلال اللقاء، أيضا استعراضا الرئيس السيسي مع سلطان بروناي، آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين في ظل الأزمات التي تعاني منها المنطقة بهدف صون السلم والأمن الإقليمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتشاور في مختلف المحافل الدولية.

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