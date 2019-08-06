أبرزها رائعة صلاح أمين ومقصية باسم مرسي.. 10 أهداف مصرية بنكهة عالمية في الدوري

يعد الدوري المصري واحدًا من أفضل الدوريات العربية والأفريقية الذي دائمًا ما يشهد أهدافًا يصفها كثيرون بالعالمية.





وعلى الرغم من غياب الجماهير عن المدرجات في مسابقة الدوري المصري في الفترة الأخيرة، إلا أن المسابقة مازالت تحتفظ بقوتها، سواء من حيث المنافسة، أو بجودة اللاعبين الذين يسجلون أهدافًا رائعة.





وشهدت مسابقة الدوري المصري، أهدافًا رائعة في الفترة الأخيرة، لعل أبرزها مقصية صلاح أمين في الزمالك عندما كان لاعبًا بالإنتاج الحربي موسم 2016.





مقصية باسم مرسي في حرس الحدود أيضًا، تعد أحد أبرز أهداف المسابقة خلال الأعوام الأخيرة، والتي أشادت به صحيفة ماركا الإسبانية، حيث وصفته بالهدف العالمي.