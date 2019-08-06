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مياه البحر الأحمر: إلقاء مخلفات الأضاحي فى الصرف يعرض عدة مناطق للطفح

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:52 ص
مياه البحر الأحمر
مياه البحر الأحمر تناشد المواطنين عدم إلقاء مخلفات الأضاحي
إبراهيم جادالله
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر حملات للتوعية الميدانية لمناشدة المواطنين لعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحى لعدم زيادة العبء على شبكات الصرف مما يتسبب فى تعرض بعض المناطق للطفح.

واستهدفت حملات التوعية الأسواق والأندية والشواطئ والميادين الرئيسية والمصالح الحكومية وقصور الثقافة ومكتبة مصر العامة بهدف الوصول إلى كافة أهالي المحافظة بجميع المناطق.

ومن جهة أخرى أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إنهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.

خاصة وأن المحافظة تستعد لاستقبال أعداد متزايدة من الوافدين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بمحافظة البحر الأحمر.

حيث تقرر تشكيل فرق عمل من المهندسين والمشرفين والعمال بجميع مدن المحافظة، يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان تأمين وصول المياه للمواطنين بكافة المناطق بجميع مدن المحافظة.

كما يعمل الخط الساخن 125 طوال 24 ساعة على تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور لحلها.

بالإضافة إلى تطبيق الواتس آب whatsapp على رقم 01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.
مياه البحر الأحمر: إلقاء مخلفات الأضاحي فى الصرف يعرض عدة مناطق للطفح
مياه البحر الأحمر: إلقاء مخلفات الأضاحي فى الصرف يعرض عدة مناطق للطفح
مياه البحر الأحمر: إلقاء مخلفات الأضاحي فى الصرف يعرض عدة مناطق للطفح

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