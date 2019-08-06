أدين بشدة الهجوم الإرهابي.. أمين الأمم المتحدة معلقا على حادث معهد الاورام

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الهجوم الذي وقع في محيط معهد الأورام، في ساعة متأخرة من مساء الأحد.



وقال الأمين العام، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسمه: "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في القاهرة".



وأعرب "جوتيريش" عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ولمصر، حكومة وشعبًا، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة.



ونشرت وزارة الداخلية، فيديو من كاميرا مراقبة، بجوار معهد الأورام، للحظة تفجير السيارة المتسببة في حادث انفجار وقع مساء الأحد.



وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الضحايا إلى 20 حالة وفاة، و30 مصابًا.



وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص تعازيه للضحايا، مؤكدًا عزم مصر على اقتلاع الإرهاب من جذوره.