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عمرو مجدي: 15 مشاركا مصريا في برنامج تأهيل الشباب للقيادة في نسخته الأفريقية.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
مي محمد
قال عمرو مجدي، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، إن هناك 15 مشاركا مصريا من مختلف محافظات مصر في برنامج تأهيل الشباب للقيادة في نسخته الأفريقية.

وأضاف عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي "، اليوم، الثلاثاء، أنه من الضروري أن يشارك عدد من المصريين في النسخة الأفريقية للبرنامج، مما يعظم من فائدة البرنامج لتكون حلقة وصل كبيرة بين الشباب الأفريقي والشباب المصري.

وأوضح عمرو مجدي أنه شارك في برنامج تأهيل الشباب للقيادة في نسخته الأفريقية قبل أن يشارك في برنامج تأهيل الشباب للقيادة المصري، نظرا لأن شروط النسخة المصرية كانت في وقتها لا تنطبق عليه.

وأكد عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي أن برنامج تأهيل الشباب للقيادة في نسخته الأفريقية متعلق بعض الشيء ببرنامج تطوعي شارك فيه من قبل، وهو أنه شارك في تأسيس نموذج محاكاة للاتحاد الأفريقي في مكتبة الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية، كما أن عمله حاليا يتعلق بالأنشطة الخاصة بالثقافة الأفريقية.

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