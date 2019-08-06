لإعدام المواد الغذائية غير الصالحة.. حملات تفتيشية على أسواق أسوان

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسوان حملة تفتيشية على أماكن تداول الأغذية بمركز أسوان ومركز كوم أمبو، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بأسوان ومكتب مراقبة الأغذية بكوم أمبو، وذلك في إطار جهود مديرية الصحة بأسوان في مجال مراقبة الأغذية، ومنع تداول الأغذية الفاسدة وغير الصالحة.



وبحسب بيان، الثلاثاء، أسفرت الحملة عن إعدام 800 كيلو جرام من المواد الغذائية المختلفة، والتي تنوعت ما بين لحوم ومنتجات ألبان وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما تولت الحملة المرور على 17 منشأة غذائية أكثرها أماكن بيع وتداول اللحوم والمجمدات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتم سحب 17 عينة أرسلت للمعمل للتحليل.



كما تم تحرير مذكرتي غلق إدارى لعدم استيفاء الاشتراطات ووجود خطر داهم على الصحة، وتم تحرير 22 محضر قرار 96 لسنة 67 ، وتم تحرير 17 محضر قرار 97 لسنة 67.