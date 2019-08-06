ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تطورت.. دانت اتينو: التحقت بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي بـ الإيميل ..فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:51 ص
صدى البلد
مي محمد
قالت دانت اتينو لانجا، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، إنها قد درست الهندسة الإلكترونية، لافتة إلى أنها كانت في مصر عام 2016 لدراسة برنامج مشروع النيل المتعلق بطلاب أفريقيا.

وأشارت إلى أنها وجدت فرقا كبيرا عندما زارت مصر في عام 2016 وزارتها مرة أخرى عام 2019، موضحة أنها أول مرة كانت في أسوان وهذه المرة جاءت إلى القاهرة، خلال الزيارة الثانية استطاعت أن تزور مناطق كثيرة.

ولفتت إلى أنها قد شاركت في البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي من خلال معرفتها بمنتدى الشباب العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، ومن ثم قامت بتسجيل في موقع برنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي للالتحاق به، وتلقيت رسالة على بريدى الإلكتروني بالموافقة علي المشاركة.

وأكدت أنها شعرت باهتمام، نظرا لأن محتويات البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي تتناسب مع ما تهتم به.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سودانية مشاركة في برنامج تأهيل شباب أفريقيا للقيادة: أحب العمل التطوعي وبناء المجتمع

جولة لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي بقلعة قايتباي بالإسكندرية

السيسي يشهد حفل تخرج أول دفعة من برنامج تأهيل الشباب الإفريقي

السيسي يشهد حفل تخرج المشاركين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة.. الدفعة ضمت ١٠٠ شاب وفتاة يمثلون ٢٩ دولة.. والخريجون: نشكر الرئيس على إتاحته الفرصة وسنعمل من أجل النهوض بالقارة

طالب نيجيري: أحمد الله أنه منحني فرصة التعليم والتدريب في مصر

خديجة رزجي: الرئيس السيسي أعطانا فرصة كبيرة لتحقيق حلمنا وبناء جيل جديد

ترشيحاتنا

تفاصيل حريق ماجيك لاند.. تجديد ألعاب الملاهي وراء اندلاع النيران

روحاني: الحرب مع إيران ستكون أم الحروب

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

رئيس المحور: أرسلت خطاب فسخ التعاقد إلى الزمالك بسبب برنامجه

أشهر جزارة فى مصر: اللحوم البلدى بـ140 جنيها والمستوردة بـ120.. فيديو

قد تدمره بنفسك.. أشياء عليك تجنبها عند سقوط هاتفك في الماء

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم عبر هذا الرابط

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط .. بعد قليل

ستذيع الدوري.. مرتضى منصور يحدد موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

فرقتهم إشارة مرور.. قصة عروس تحول حفل خطوبتها لمأساة في انفجار معهد الأورام

الأزهر يحذر من عادة سيئة يفعلها الكثيرون تدخل جهنم

السجن والغرامة.. تعرف على جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

المعركة مستمرة ولن أجلس معه.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع محمود الخطيب

مصدر ينفي تصاعد أي أدخنة من مدينة الإنتاج الإعلامي

لحظة موت.. ضابط شجاع يواجه بلطجيا يحمل سكينا بمدريد.. فيديو

العشر الأوائل من ذي الحجة .. 32 كلمة أوصي الرسول بالمداومة على الدعاء بها

أهم الأخبار ليلا.. أحمد موسى يجمع 15 مليون جنيه لصالح معهد الاورام.. وقناة المحور تفسخ تعاقدها مع برنامج الزمالك.. وتركي آل شيخ يكشف عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي لضم وليد أزارو

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تسبب الانتفاخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حريق ماجيك لاند.. تجديد ألعاب الملاهي وراء اندلاع النيران

الطريقة الأصلية.. دبابيس الفراخ المقرمشة

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور