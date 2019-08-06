مصر تطورت.. دانت اتينو: التحقت بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي بـ الإيميل ..فيديو

قالت دانت اتينو لانجا، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، إنها قد درست الهندسة الإلكترونية، لافتة إلى أنها كانت في مصر عام 2016 لدراسة برنامج مشروع النيل المتعلق بطلاب أفريقيا.



وأشارت إلى أنها وجدت فرقا كبيرا عندما زارت مصر في عام 2016 وزارتها مرة أخرى عام 2019، موضحة أنها أول مرة كانت في أسوان وهذه المرة جاءت إلى القاهرة، خلال الزيارة الثانية استطاعت أن تزور مناطق كثيرة.



ولفتت إلى أنها قد شاركت في البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي من خلال معرفتها بمنتدى الشباب العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، ومن ثم قامت بتسجيل في موقع برنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي للالتحاق به، وتلقيت رسالة على بريدى الإلكتروني بالموافقة علي المشاركة.



وأكدت أنها شعرت باهتمام، نظرا لأن محتويات البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي تتناسب مع ما تهتم به.

