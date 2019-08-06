هنعيد من غيرها.. ندوة للتوعية بمخاطر المخدرات في مكتبة مصر الجديدة

تنظم جمعية مصر الجديدة ندوة بعنوان " هنعيد من غيرها " ، للتوعية المجتمعية من مخاطر وأضرار المخدرات، وازالة الوصمة عن المتعافين من مرض الادمان " ، وذلك في السادسة من مساء غد الاربعاء في مكتبة مصر الجديدة ، وبالتعاون مع الامانة العامة للصحة النفسية والادمان بكلية الطب جامعة عين شمس .



قال د.نبيل حلمى ، امين عام جمعية مصر الجديدة ان الندوة تهدف الى تعزيز الجهود الحكومية والمؤسسية المبذولة لمكافحتها وذلك من خلال تعزيز العمل المجتمعى لتوعية الجمهور بالأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها والآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.



وعلى هامش الندوة يقام معرض فنى لاعمال فنية يقوم بها مرضى متعافون من الادمان



يشارك في الندوة د . منى عبد المقصود امين عام الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان واستاذ الطب النفسي بكلية طب جامعة عين شمس ، د. راغدة الجميل استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان ومدير ادارة علاج الادمان، د .خالد السياجى استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان ..