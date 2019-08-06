مصر الخير تستكمل دعمها لـ حياة كريمة.. علي فتحي: هدفنا تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين

أعلنت مؤسسة مصر الخير عن استكمال دعمها للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات المستحقة في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية والإنتاجية بتضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء.



تتضمن المبادرة تنفيذ عدد من التدخلات (حسب أولويات الاحتياج بالقرية أو المنطقة المستهدفة) وفق عدة محاور، منها محور سكن كريم لتحسين بيئة السكن للأسر المستحقة، ومحور التعليم لتقديم خدمات لدعم وزيادرة فرص الإتاحة التعليمية، ومحور الصحة لتقديم خدمات لدعم وزيادة فرص الإتاحة الصحية بالنطاق الجغرافى المستهدف، كما تشمل المبادرة محور التشغيل وخلق فرص عمل، ومحور تنمية الثروة الحيوانية، وأخيرًا إتاحة أجهزة تعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتجهيز عرائس وكسوة أيتام، وتوفير سلات غذائية.



وصرح علي فتحي، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، بأن مؤسسة مصر الخير تستكمل دعمها لمبادرة حياة كريمة عن طريق تنفيذ العديد من التدخلات، منها متابعة وتقييم الأنشطة التي تقوم بها المبادرة والمساهمة في تدريب المتطوعين بها، والمشاركة في البحوث الميدانية ودراسة حالات الأسر، بالإضافة إلى المساهمة المالية بقيمة 20% من تكلفة الأنشطة التي تنفذها الجمعية بالمبادرة، وأخيرًا تنفيذ الانشطة المحددة للمؤسسة في المناطق المستهدفة.



وأضاف رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير أن المبادرة تستهدف في المرحلة الأولى القرى التي تزيد فيها نسبة الفقر على ٧٠ بالمائة وتستهدف 16 قرية من 87 ذات أولوية من إجمالي 277 قرية، وتأتي محافظة أسيوط في مقدمة هذه المحافظات، وتستهدف المؤسسة التدخل بانشطة التنمية المتكاملة في ١٣ قرية من أصل ٢٥ قرية مستهدفة كأولوية، تليها محافظات سوهاج والأقصر ثم المنيا وقنا.



وأكد علي فتحي أن المبادرة تؤكد أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين مع إبراز دور توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.