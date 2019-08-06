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حوادث

تفاصيل حريق ماجيك لاند.. تجديد ألعاب الملاهي وراء اندلاع النيران

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:53 ص
حريق
حريق
ندى حمودة _ أحمد مهدي
اندلع حريق صباح اليوم، الثلاثاء، داخل مدينة ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر؛ بسبب أعمال تجديد الألعاب، حيث نشب حريق محدود في ألواح فوم وتم السيطرة عليها. 

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا باندلاع حريق في ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر، ووجه على الفور اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال لموقع الحريق. 

انتقلت سيارات الإطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد، مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة إلى مكان الحريق، وتبين اندلاعه في واجهة إحدى الألعاب المكونة من ألواح الفوم، وأظهرت التحريات برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم محمد عوض رئيس مباحث نقطة مدينة الإنتاج الإعلامي أن الشركة المسؤولة تقوم بعملية تجديد لألعاب الماجيك لاند، وأثناء القيام بنقل إحدي الألعاب وتقطيع أجزائها الحديد بالصاروخ الكهربائي تطاير منه شرر ناري التهم لوحة كبيرة في واجهة اللعبة من الفوم.

تفاصيل حريق ماجيك لاند.. تجديد ألعاب الملاهي وراء اندلاع النيران
تفاصيل حريق ماجيك لاند.. تجديد ألعاب الملاهي وراء اندلاع النيران
تفاصيل حريق ماجيك لاند.. تجديد ألعاب الملاهي وراء اندلاع النيران

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