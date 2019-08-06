اليوم.. تدريب العاملين بالوحدات الفرعية للسكان بالمحافظات الخمس المنفذة بها المشروع

واصلت ورشة العمل الثانية لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان فعالياتها اليوم، لتدريب العاملين بالوحدات الفرعية للسكان بالمحافظات الخمس المنفذه بها المشروع وهي (المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية) ومديري المجلس القومي للسكان بتلك المحافظات بحضور قيادات الوزارة وممثلي مركز معلومات مجلس الوزراء.





وتتناولت الورشة التحديات التي تواجه فرق العمل بالمحافظات والحلول المقترحة وآليات الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ودمج الشباب في عملية جمع المعلومات ورصد احتياجات المناطق النائية في الريف والعشوائيات وتحديد احتياجات ذوي القدرات الخاصة.





كما تركز الجلسات علي دور الشباب والعمل التطوعي للمشاركة في تثقيف ونشر الوعي علي مستوي المحافظة والمراكز والقري بالمشكلة السكانية حتي يتم رصد نقاط الضعف والخلل المؤدي للزيادة السكانية لما لها من تأثر سلبي علي النمو الاقتصادي.





وأكدت الوزارة ضرورة الاهتمام بالتدريب للكوادر البشرية وقياس مدي استجابتها مع مراعاة أهمية عامل الوقت في تنفيذ الاستراتيجية السكانية والعمل في مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " بمؤشرات قياس يتم من خلالها متابعة الأداء وذلك علي مستوي تنفيذ جميع مراحله ضمانًا لتحقيق أهداف المشروع .



