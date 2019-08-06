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رياضة

يوفنتوس يزيح الستار عن قميصه الثالث في الموسم الجديد ..صور

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:48 ص
رونالدو
رونالدو
إسراء أشرف
أزاح نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، الستار عن القميص الثالث الذي سيرتديه، خلال الموسم الجديد 2019 /2020.

ونشر يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للطقم الثالث للفريق، الذي يأتي من تصميم شركة "أديداس" العالمية.

والتقط عدد من نجوم يوفنتوس الصور بالقميص الجديد، أبرزهم، كريستيانو رونالدو، وباولو ديبالا، إضافة إلى خوان كوادرادو.


رونالدو رونالدو
ديبالا ديبالا
كوادرادو كوادرادو

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