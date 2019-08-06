عراقة الفن الأسواني.. الأواني الفخارية صناعة مميزة من الطمي الصحي لاستخدامها فى أعمال الطهى والحفاظ على برودة المياه.. صور

الأوانى الفخارية صناعة مميزة من الطمي الأسواني الصحي

صناعة الأوانى الفخارية تتم داخل ورش مخصصة للفخار بأيدى أسوانية لخبرة تصل لنحو 80 عاما

أنواع متعددة للأوانى الفخارية يتم صناعتها منها الكولمان وطواجن طهى المأكولات وغيرها الكثير





تعد محافظة أسوان، عاصمة الشباب الأفريقى والاقتصاد والثقافة الأفريقية، عروس الصعيد التي يتناثر جمالها الطبيعى على صفحة نهر النيل الخالد ، فهذه المحافظة العريقة حباها الله بثروات طبيعية غير مسبوقة سواء كانت تعدينية أو محجرية أو سمكية ، بجانب الثروات الأخرى كالفخار وغيرها الكثير.وفى هذا الصدد يلقى "صدى البلد" الضوء فى السطور التالية على عراقة الفن الأسوانى التى تتجلى فى صنع الأوانى الفخارية لاستخدامها فى أعمال الطهى والحفاظ على برودة المياه والمصنوعة من الطمى الأسوانى الأصيل الطبيعى الصحى، وهى صناعة يدوية مصنوعة داخل ورش الفخار فى أسوان لخبرة تصل لنحو 80 عامًا في صناعة الفخار.وتقوم مجموعة من الشباب الأسوانى بتوفير فرص عمل لهم من خلال استغلال مهاراتهم الفنية وإبداعاتهم الفكرية فى صناعة الأوانى الفخارية التي تستخدم في طهي الطعام مما يساهم بشكل مباشر فى توفير طعام صحى بنسبة 100 %.وقد أشارت فاطمة حسن إلى أن الأوانى الفخارية تعتبر جاهزة للإستخدام الفورى لطهى الخضار واللحوم والدواجن، وأيضًا الحلويات كالأرز باللبن وأم على وغيرها الكثير.بينما تشير ياسمين أحمد إلى أن هذه الأوانى مصنوعة من الطمي الأسواني الطبيعى وهى غير مطلية بألوان لامعة، علاوة على أنها خالية من أكسيد الرصاص الذى يتفاعل مع الطعام عند الطهى أو أى مواد كيمائية داخلة فى التصنيع، وهى مصنوعة يدويًا فى ورش الفخار التاريخية القديمة بمدينة أسوان.وأوضحت أن أسعار هذه الأوانى فى المتناول حيث تبدأ من 40 جنيهًا، وطقم الطواجن بعد الخصم 250 جنيها، والطاجن الكبير 120جنيهًا، الوسط 90 جنيهًا، والصغير 70 جنيهًا، والصغير جدا 40 جنيهًا، وطاجن حلة بغطاء الكبير بـ160 جنيهًا، والوسط بـ 135 جنيهًا، والصغير بـ 115 جنيهًا، ودماسة بغطاء تصلح لسلق اللحمة أيضا بـ 160 جنيهًا، وكنكة قهوة بـ40 جنيهًا، و3 حلل بـ385 جنيهًا بدلًا من 410 جنيهات، والحلة كبيرة بغطاء عرض 23 سم وطول 15 سم يمكن استخدامها على النار مباشرة وداخل الفرن.بينما قالت رشا عمر من بائعى الفخار إن استخدام الفخار يعد صحيًا 100%، بخلاف الطواجن التى يدخل فى تصنيعها أكسيد الرصاص والطواجن المطلية والتى تنتشر داخل معظم البيوت وفى المطاعم والفنادق، وتباع بكميات كبيرة، بالأسواق الشعبية وعلى الأرصفة، ويقبل عليها المستهلك، ظنًا منه أنها مصنعة من مواد صحية، فى حين أن بعض الصناع، يستخدمون مادة "أكسيد الرصاص" القاتلة ومواد كيميائية خطيرة فى تصنيعه، أو طلائها من الداخل وتكون لامعة.وتابعت أن الفخار الصحي من المفترض أن يتم تصنيعه عن طريق مادة "الطمي الأسواني"، والتى يصل سعر الطن منه لـ600 جنيه تقريبًا، وهى مادة صحية جدًا، ولونها أحمر بشكل طبيعى، وتعطى مذاقا خاصا للطعام، الذي يسعى إليه المستهلك.وأضافت أن أوانى الطهى المصنوعة من الفخار عرفت منذ قديم الزمان خلال العصر الحجرى، وبرغم النصائح المقدمة من خبراء الطهي باستخدام تلك الأوانى لما تضيفه للطعام من مذاق طيب، إلا أنهم ينصحون بحرقها فى الفرن قبل استخدامها وذلك بالعسل الأسود والزيت وإشعال الفرن عند نار هادئة، وذلك لضمان عدم تفاعلها مع الطعام، كما يحذرون من تخزين الطعام فيها بالثلاجة.وفى نفس السياق أضاف مبروك عبد الصبور من بائعى الصناعات الفخارية بأنه تم مؤخرًا انتشار صناعة "الكولمن الفخارى" بديل "الزير" فى محافظة أسوان وعدد من محافظات الصعيد، موضحًا بأن الكولمن الفخارى يساعد على تخلص المياه الموجودة من الشوائب والأملاح والمرسبات حتى يجعلها نقية جدًا فى فترة وجيزة، وتتراوح أسعاره من 50 جنيهًا وحتى 100 جنيه حسب أحجامه وصناعته.ومن جانبه كان قد حذر الدكتور مجدى نزيه رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية من تناول الطعام في الأواني الفخارية التي تستخدم فيها مادة "الجليز" اللامعة وتحتوي بشكل أساسي علي مادة "أكسيد الرصاص"، وهي من المواد المعدنية الثقيلة، مثل الزرنيخ والنحاس والألومنيوم، التي تتسبب في أمراض وأضرار كبيرة للمستهلك، الذي يتناول طعامه في هذه الأواني.وأضاف أن معظم الأواني الفخارية، المتواجدة في الأسواق، تستخدم فيها مواد تلميع تحتوي بشكل أساسي علي "أكسيد الرصاص"، الذي يتسبب علي المدى المتوسط والطويل، بالإصابة ببعض أنواع السرطانات، والفشل الكلوي لترسب الرصاص في الكليتين، بالإضافة لتأثير الرصاص علي الجهاز العصبي والتنفسي، وأضراره الجسيمة علي صحة الإنسان.وأكد الدكتور نزيه، أن المستهلك يبحث دائمًا علي المنتج الأرخص، لاستخدامه في طهي طعامه، وهذا شيء في غاية الخطورة علي صحته، ونصح المستهلك بالابتعاد عن تناول طعامه، في الأواني الفخارية المطلية بالرصاص، واستخدام أواني فخارية مصنعة بشكل صحي، أو الأكل في الأواني المصنعة من "البيرلكس" أو "السراميك"، وفي حالة استخدام الألومنيوم في الطهي، ينصح بعدم ترك الطعام به بعد انتهاء الطهي.ولفت رئيس قسم التثقيف بالمعهد القومى أن وزارة الصحة والتموين، ليست مسؤولة عن انتشار هذه الأواني الفخارية في الأسواق، ولكن المسئول الأول هو المستهلك، الذي يشتري هذه الأواني، ويستخدمها في الطهي، ولذا يستوجب نشر الوعي الصحي، بخطورة هذا في المجتمع.والجدير بالذكر بأن هناك مصنوعات عديدة من الفخار ومنها الكولمان الفخارى والذى يستوعب نحو من 10 إلى 12 لترا من المياه ليحقق البرودة المطلوبة لها حيث أنه يعتبر صناعة يدوية من الطمى الأسوانى بنسبة 100 % ويتراوح سعره ما بين 200 جنيه إلى 240 جنيها، ويوجد به غطاء ويصل عرضه إلى 23 سم، وبإرتفاع 15 سم، وهناك أيضًا الحلة الفخارية الكبيرة من غير غطاء والتى يمكن إستخدامها على النار مباشرة وداخل النار بعرض 26 سم وطول 13 سم ويصل سعرها إلى 140 جنيهًا.ويضاف لذلك أيضًا القلل الفخارية والمصنوعة من الطمى الأسوانى أيضًا وتظهر فيها زخرفة جمالية ويصل سعرها لنحو 40 جنيها، وهناك كذلك الطاجن الصغير الخاص بعمل الحلويات سواء الزبادى أو الأرز باللبن أو أم على وهو غير مطلى من الداخل و4 قطع منه يصل سعرها إلى 120 جنيها.ويوجد أيضًا صناعة لطاجن صغير لعمل الفول- البيض وتسخين المأكولات المختلفة وهو غير مطلى من الداخل وسعر قطعتين منها يصل إلى 140 جنيها، و4 قطع بـ 240 جنيها، ومن ضمن المصنوعات أيضًا دماسة الفول وسلق اللحوم حيث تصل السعة اللترية لها لحوالى 2,5 لتر وعرض علوى 16 سم ، وعرض سفلى 20 سم، وإرتفاع 20 سم أيضًا ويصل سعرها 160 جنيها.