غدًا.. ذروة مغادرة حجاج الكويت إلى الديار المقدسة

قالت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلاثاء أنه مع استقبال مطار الكويت لحجاج بيت الله الحرام، وتسهيل حركة مغادرتهم إلى الديار المقدسة، تصل ذروة عدد المغادرين يوم غد الأربعاء، حيث سيشهد المطار ذورة مغادرة ضيوف الرحمن الكويتيين بإقلاع 16 طائرة تقل قرابة 7 آلاف حاج يتوزعون بين شركات طيران "الجزيرة" و"الكويتية" و"السعودية" و"ناس".
ويشهد مطار الكويت إقبالًا غير طبيعي في هذه الأيام مع عطلة عيد الأضحى وموسم الصيف، فقد تضافرت جهود الجهات الحكومية مع إدارة الطيران المدني لتسهيل حركة المغادرة.
وأكد المدير العام للادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان أن المطار أصبح شعلة نشاط خلال هذه الفترة لاستقبال قرابة 10 آلاف حاج كويتي وغير كويتي.
وأضاف ان الادارة عقدت اجتماعات عدة مع الجهات المعنية وأخذت كل الاستعدادات لاستقبال المسافرين والمصطافين بالاضافة الى الحجاج من خلال تشكيل فرق عمل تعمل على مدار الساعة.
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