"البنتاجون": نتطلع للعمل مع البحرية الملكية لضمان أمن الملاحة في الخليج

أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ريبيكا ريبارش، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع البحرية الملكية البريطانية لضمان أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي.



وقالت المتحدثة باسم البنتاجون ـ في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" ـ إن "الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى فرصة العمل مع البحرية الملكية البريطانية وشركاء آخرين بهدف ضمان حرية التجارة بزيادة التوعية وضمان العبور السليم وتحسين حرية الملاحة بالخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وباب المندب "، واصفة الأمر بالتحدي الدولي.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد رحبت في وقت سابق اليوم بمشاركة بريطانيا في حماية الممرات المائية بالخليج وبحر العرب ومضيقي هرمز وباب المندب.

