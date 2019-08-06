نورهان تشارك في المهرجان القومي للمسرح بـ صوت الموسيقى

تشارك الفنانة نورهان في المهرجان القومي للمسرح المصري كمخرجة ومديرة مشروع "صوت الموسيقى" وهو عرض مسرحي غنائي لطلاب إحدى مدارس طنطا.



"صوت الموسيقى" تم اختياره للمشاركة في مسابقة مسرح الطفل وسيعرض يومي الأحد والاثنين ١٨ و١٩ أغسطس علي مسرح الجمهورية، وهو مأخوذ عن القصة الكلاسيكية المحبوبة "صوت الموسيقى" ويحمل نفس الاسم.



الفنانة "نورهان" تعمل في مجال تدريب الأطفال منذ ٨ سنوات وهي حاصلة على شهادة الـ IB Theater في تدريس فنون المسرح.



وأشاد الجمهور بعرض صوت الموسيقى في شهر يونيو الماضي وكان بين الحضور العديد من الفنانين مثل الفنان حمزة العيلي ونهال عنبر وعبير منير وإيمان أيوب وميرنا وليد وسيمون، بالإضافة إلى رئيس جامعة طنطا وأعضاء هيئة التدريس.