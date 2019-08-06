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أخبار العالم

أمريكا لا تريد التفاوض مع طهران.. ماذا قال السفير الإيراني لدى الكويت

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:58 ص
السفير الإيراني لدى
السفير الإيراني لدى الكويت
سمر صالح

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلاثاء عن تشكيك السفير الإيراني في الكويت محمد إيراني بمسعى الولايات المتحدة لخفض التوتر مع إيران.

وتسأل السفير الإيراني لدي الكويت عن إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جادًا في سعيه لخفض التوتر، فلماذا انسحب من الاتفاق النووي لوحده، منتهكًا القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي؟

واعتبر أن "المجتمع الدولي أيقن اليوم بأن واشنطن لا تسعى لتقليص التوتر، ولا تطمح للتفاوض مع إيران سوى من أجل أهدافها الخاصة".

ورأى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف في عمل غريب وغير مألوف، لتثبت من جديد تجاهلها للقواعد الدولية وقانون المعاهدات واتفاقيات الحقوق الدبلوماسية، وتضاعف تصعيد التوتر بين البلدين.

اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.

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