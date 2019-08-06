موعد صرف مستحقات شهادات قناة السويس الجديدة لأصحابها.. فيديو

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس الجديدة، إن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتم تحويل منطقة قناة السويس الجديدة إلى نواة الانطلاق إلى الآفاق العالمية خلال الفترة المقبلة.



وأشار مهاب مميش خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن عائدات قناة السويس، منذ افتتاح مشروع المجرى الملاحي، اليوم الثلاثاء، إلى أن جميع القائمين على المشروع يعملون ليلا و نهارا و متكاتفين لتحقيق هذا الحلم.



وتابع أن الشعب المصري لبي نداء الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، حيث أن الشعب لبي النداء بكل قوة و حماس وتفاني في أداء واجبه نحو وطنه.



وذكر أنه بناء على أوامر وتكليفات الرئيس السيسي وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتحت إشراف وزير المالية أنه سيتم صرف استحقاق شهادات قناة السويس الجديدة لأصحابها ومودعيها اعتبارا من الرابع من سبتمبر 2019 في البنوك التى تم إيداع الشهادات بها وقد تم سداد فوائد هذه الشهادات في موعدها دون تأخير بكامل أحقيتها، وبالتعاون بين وزارة المالية وهيئة قناة السويس.