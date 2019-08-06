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بعد تكساس واوهايو..الشرطة الأمريكية تمنع مذبحة جديدة في سان فرانسيسكو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:55 ص
المشتبه فيه اثناء
المشتبه فيه اثناء القبض عليه
على صالح

أعلنت الشرطة الأمريكية عن أنها نجحت في اعتقال مسلح في سان بابلو للاشتباه في قيامه بجريمة اقتحام وسرقة لإحدى جامعات كاليفورنيا في بيركلي فضلا عن اتهامات اخرى بارتكاب جرائم قتل بإطلاق النار عشوائيا ضد المارة وقائدي السيارات.

وتلقى رجال الشرطة الأمريكية بلاغا في كتلة 2300 من شارع بيدمونت، بالقرب من طريق تشانينج، في بيركلي في الساعة 10:30 مساءً أمس بوجود رجل مسلح، وفقا لرواية الضابط بايرون وايت، والتي نقلها موقع صحيفة سان فرانسيسكو.

وقال وايت إن البلاغ افاد بأن المشتبه به حاول اقتحام مجاورة وكان يوجه بندقيته إلى السيارات والمارة في محاولة لتهديدهم بإطلاق النار.

وفقا لما نشره الموقع واجه الضباط الذين يستجيبون للمكالمات رجلًا في زاوية شارع بيدمونت وشانينج واي، وطلبوا منه التوقف، لكنه تجاهل أوامرهم، وفقًا لما ذكره وايت.

وقال وايت إن الضباط تمكنوا من اعتقال المشتبه فيه بسرعة والتعامل معه قبل إصابة أي شخص.

وتعرفت الشرطة على المشتبه فيه وكشفت هويته بأنه جوليو سيزار بيريز (22 عاما) من سان بابلو، متهما باقتحام وسرقة منزل، وألقي القبض عليه أيضا لحمله سلاحا.

وقال وايت إن الضباط بعد ان تمكنوا من توقيف بيريز عثروا أيضًا على ذخيرة إضافية في سيارته التي كانت متوقفة في مكان قريب.

وتم احتجاز المشتبه فيه في سجن بيركلي، ومن المقرر مبدئيًا أن يتم استدعاؤه يوم الأربعاء للمثول للمحاكمة في أوكلاند.

وكان مسلحين في ولايتي تكساس وأوهايو قد تسببا في مقتل نحو 34 شخصا واصابة العشرات في مذبحتين في أقل من 12 ساعة وقعتا يوم الاحد الماضي.

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