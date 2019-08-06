زيادة المخصصات لـ 70 مليون جنيه.. ايتيدا تعلن نتائج برنامج دعم الصادرات

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن نتائج أعمال الدورة التاسعة من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.



وأكدت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة أن صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، وذلك طبقًا لبيانات إيرادات صادرات الشركات التي تقدمت للبرنامج.



وأشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر زيادة المخصصات المالية للبرنامج لتصل إلى 70 مليون جنيه مصري لتتماشى مع زيادة حجم الصادرات، وكذلك زيادة الإقبال على البرنامج من جانب الشركات.



وقامت الهيئة في يونيو الماضي بصرف مخصصات الدعم للشركات المستفيدة والتي بلغ عددها 116 شركة من 5 محافظات مختلفة وذلك من إجمالي 119 شركة تقدمت للبرنامج.



وأوضحت الجوهري أن الشريحة الأكبر من المستفيدين من دعم البرنامج هذا العام هم من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك بإجمالي 105 شركات تمثل 91% من إجمالي الشركات المستفيدة، في حين استفادت 11 شركة من فئة الشركات الكبيرة بنسبة 9%.



ويستهدف البرنامج تحفيز الشركات المصرية على زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية، حيث يعمل البرنامج إلى جانب منظومة متكاملة من المبادرات التي تتبناها الهيئة على مساعدة الشركات في اختراق الأسواق العالمية وتنويع صادراتهم الرقمية بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للكوادر المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.



وطبقًا للإحصائيات الأولية للبرنامج، تصدرت مناطق الخليج وأوروبا قائمة الوجهات التي تقوم الشركات المصرية بالتصدير إليها، كما جاءت خدمات تطوير البرمجيات وتطبيقات المحمول، وتليها خدمات مراكز الاتصال والتعهيد ضمن الخدمات الأكثر تصديرًا من جانب الشركات المصرية.



ويستفيد من البرنامج الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تحصل على دعم مالي مباشر يتراوح من 10 %الى 30 % بحد أقصى من القيمة المضافة عن صادراتها، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى للدعم والبالغ 2.5 مليون جنيه مصري أو 3 ملايين جنيه مصري للشركات العاملة أو التي لديها فروع في إحدى المناطق التكنولوجية الجديدة.



وكانت الهيئة قد حددت حالات الحصول على الحد الأقصى لدعم الصادرات والتي تصل إلى 30% لأول مرة منذ انطلاق البرنامج مقسمة إلى 10 % إلى 20 % بحد أقصى وفقًا لحجم الشركة، بالإضافة إلى 5% دعمًا إضافيًا على صادرات التصميم الالكتروني e-Design والصحة الإلكترونية e-Health والألعاب الالكترونية e-Gaming والتجارة الالكترونية e-commerce، و5% دعم إضافي للشركات العاملة في أحد المناطق التكنولوجية الجديدة.



وقامت الهيئة خلال 8 دورات سابقة ومتتالية للبرنامج بدعم حوالي 167 شركة مصرية بقيمة 280 مليون جنيه مما ساهم في وصول إيرادات الشركات إلى ما يقرب من 6 مليار جنيه مصري وذلك على مدار ثمانية سنوات منذ بداية البرنامج في عام 2010.