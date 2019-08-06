التعليم العالي تستقبل السفير الصيني.. مباحثات لإنشاء مراكز تميز بحثية مصرية صينية فى عدد من التخصصات.. وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الصينية

التعليم العالي:

لابد من التعاون مع الصين فى دعم مشروع مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية

نتطلع للتعاون مع الجانب الصينى للتوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية

استقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى "لياو ليتشيانغ"، السفير الصينى بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة.ووجه مسئولو الوزارة التهنئة للسفير الصينى بمناسبة توليه مهام منصبه فى القاهرة.وأكد السفير الصيني بالقاهرة تميز العلاقات التي تربط بين مصر والصين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، عبر العديد من اتفاقيات التعاون الناجحة فى مجال المنح التعليمية والتبادل الطلابي، مشيرًا إلى تطلع مصر لتطوير التعاون مع الصين، خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة ومن بينها الذكاء الاصطناعي.وأكد مسئولو التعليم العالي، عمق العلاقات التى تربط البلدين، خاصة فى ظل اللقاءات العديدة التى جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والرئيس الصينى، والتى كان لها بالغ الأثر فى تعزيز العلاقات بين الجانبين فى العديد من المجالات.وأشار المسئولون إلى زيارته الأخيرة للصين فى مايو الماضى لمشاركته فى فعاليات المؤتمر الدولى الذى نظمته وزارة التعليم بجمهورية الصين الشعبية بعنوان "الذكاء الاصطناعى والتعليم" بالتعاون مع منظمة اليونسكو وحكومة بلدية بكين، مشيدا بفعاليات ونتائج المؤتمر، مؤكدا حرص مصر على تأهيل الأجيال الجديدة لمواكبة التحول الرقمي المصاحب للثورة الصناعية الرابعة، وكذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات التنمية.وأكد المسئولون أهمية التعاون مع الصين فى دعم مشروع مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية التابع للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء سواء فى تجهيز المركز أو تدريب الكوادر البشرية فى الصين، ودعوا السفير للقيام بزيارة تفقدية لمقر مشروع مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية فى شهر سبتمبر القادم لرؤية ما تم إنجازه على أرض الواقع، مؤكدين أن أعمال إنشاءات المركز تتم بشكل يومى حتى يتم الانتهاء منه على الوجه الأكمل فى مايو 2020.وأوضح المسئولون أن أهمية هذا المشروع تكمن فى استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، والتى تشترط إنشاء مقر دائم للوكالة بمصر؛ بهدف استقبال الوفود وإعداد وتأهيل الكفاءات ووضع برامج مشتركة بين وكالة الفضاء الأفريقية ووكالات الفضاء الأخرى كالوكالة الأوروبية والصينية وغيرهما، لافتا إلى التعاون مع فرنسا واليابان فى مشروع وكالة الفضاء الأفريقية.وأعرب المسئولون عن التعليم العالي عن تطلعهم للتعاون مع الجانب الصينى للتوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية على غرار إنشاء الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس بالتعاون مع معهد بكين لتكنولوجيا المعلومات، بهدف نقل الخبرة الصينية فى مجال التعليم التكنولوجى إلى مصر، مشيرا إلى إمكانية تكرار هذا النموذج فى أكثر من جامعة بالصعيد والدلتا والقاهرة.وأشار المسئولون عن التعليم العالي إلى بدء الدراسة في سبتمبر المقبل فى ثلاث جامعات تكنولوجية فى القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف، لافتين إلى التعاون مع الجانب الكورى فى إنشاء الكلية التكنولوجية المصرية الكورية بجامعة بنى سويف التكنولوجية، معربين عن تطلعهم للتعاون مع الجانب الصينى فى تجهيز المعامل أو دعم البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية، مؤكدين أن الجامعات التكنولوجية تعد امتدادا لمسار طلاب التعليم الفنى والتى تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التى يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة وفقا لاحتياجات المشروعات القومية.وأعرب المسئولون عن الوزارة عن تطلعهم للتعاون مع الجانب الصينى فى إنشاء مراكز تميز بحثية مصرية صينية فى عدد من التخصصات مثل الزراعة والطاقة والغذاء والدواء والصحة والفضاء، مشيرين إلى مراكز التميز التي أنشئت فى مصر بالتعاون مع الجانب الأمريكى وهى مركز تميز الطاقة بين جامعة عين شمس ومعهد ماساتشوستس التقنى الأمريكى، ومركز تميز علوم المياه بين جامعة الإسكندرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومركز تميز العلوم الزراعية بين جامعة القاهرة وجامعة كورنيل الأمريكية، مؤكدين أن هذه المراكز تتيح تبادل العلماء بين الجانبين، فضلا عن تطوير التعليم العالى والبحث العلمى، وإجراء أبحاث علمية مشتركة، وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية، وإنشاء برامج علمية مشتركة.كما ناقش الجانبان العديد من الموضوعات، منها زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الصينية، وإنشاء منصة أو جمعية تهدف إلى تواصل الجانب الصينى مع الطلاب المصريين الذين أنهوا دراساتهم بالجامعات الصينية.من جانبه، أكد السفير الصينى عمق علاقات التعاون التي تربط بين الجانبين، معربا عن تطلعه إلى عقد المزيد من اتفاقيات التعاون خلال الفترة المقبلة بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والصينية في مجالى التعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والعلمية والثقافية وغيرها من المجالات.وشهد اللقاء من الجانب الصينى مستشار السفارة من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، ومستشار السفارة من وزارة التربية والتعليم الصينية، ومن الجانب المصرى الدكتورة كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور هيثم حمزة، رئيس الإدراة المركزية للبعثات.