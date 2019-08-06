عيد الأضحى 2019.. تعرف على أسعار الأضاحي فى الكويت

انتشار شوادر بيع المواشي في مطروح قبل عيد الأضحى.. أغنام البرقي في الصدارة لتميزها.. سعر الأضحية يتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه.. والأعلاف كلمة السر..صور