عيد الأضحى 2019.. تعرف على أسعار الأضاحي فى الكويت

قالت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن أسعار الأضاحي ارتفعت بشكل كبير، كعادتها كل عام قبل عيد الأضحى، مع إقبال المواطنين بشكل كبير على شراء الأضاحي، حيث كسر سعر الخروف الكويتي حاجز الـ140 دينارًا، وهو قابل للزيادة مع الاقتراب من يوم النحر.
ورصدت صحيفة "الراي" الكويتية حركة سوق الأضاحي، وآراء المواطنين الذين اشتكوا من ارتفاع أسعار الأضاحي خلال الفترة الأخيرة الذي يتزامن مع ارتفاع الأسعار في جميع المواد التي تتعلق بمناسبة عيد الأضحى.
وطالب المواطنون فى الكويت بضرورة إيجاد حل لأزمة ارتفاع أسعار الأغنام بشكل عام ومتابعة دقيقة لبعض الذين يسعون في غش المواطنين.
وأكد عدد من الباعة أن هناك أسبابًا عدة وراء ارتفاع أسعار الأضاحي، أهمها: ارتفاع أسعار الأعلاف من ناحية وغلاء أسعار الأغنام من البلدان المصدرة مثل ايران وسورية وغيرهما، فضلا عن عدم كفاية الكميات المستوردة من الأغنام لاحتياجات السوق المحلي، وارتفاع بعض إيجارات الأماكن المخصصة لبيع الأضاحي في السوق.
اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.
ورصدت صحيفة "الراي" الكويتية حركة سوق الأضاحي، وآراء المواطنين الذين اشتكوا من ارتفاع أسعار الأضاحي خلال الفترة الأخيرة الذي يتزامن مع ارتفاع الأسعار في جميع المواد التي تتعلق بمناسبة عيد الأضحى.
وطالب المواطنون فى الكويت بضرورة إيجاد حل لأزمة ارتفاع أسعار الأغنام بشكل عام ومتابعة دقيقة لبعض الذين يسعون في غش المواطنين.
وأكد عدد من الباعة أن هناك أسبابًا عدة وراء ارتفاع أسعار الأضاحي، أهمها: ارتفاع أسعار الأعلاف من ناحية وغلاء أسعار الأغنام من البلدان المصدرة مثل ايران وسورية وغيرهما، فضلا عن عدم كفاية الكميات المستوردة من الأغنام لاحتياجات السوق المحلي، وارتفاع بعض إيجارات الأماكن المخصصة لبيع الأضاحي في السوق.
اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.