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مصر والثورة الصناعية الرابعة.. تنفيذ برنامج ضخم للتحول الرقمي بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة.. وخطة طموحة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:31 م
الثورة الصناعية الرابعة
الثورة الصناعية الرابعة
احمد عبد القوى
  •  إعداد البيئة التشريعية التي تضمن حماية المواطنين في البيئة الرقمية
  •  إنشاء قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة في علوم وتكنولوجيا المستقبل
  •  مصر تولي اهتماما نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات
  •  تهيئة البيئة الداعمة للاستثمار لإقامة مجتمع رقمي من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات
  •  مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مقراً لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة في التقنيات المتقدمة



تسعى مصر للاستفادة من الفرص التي تٌتيحها الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق التنمية الشاملة، حيث تبذل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودا لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتقوم بتنفيذ خطة طموحة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وإنشاء قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة في علوم وتكنولوجيا المستقبل.

وشبكات المستقبل تٌعد أحد القضايا الهامة التي تحظى بأولوية في خطط مصر للتنمية وتضمنتها توصيات الاجتماع الرابع لوزراء الاتصالات لدول البريكس الذي دعا إلى المزيد من الاستثمار في أبحاث الشبكات المستقبلية والتحول الرقمي وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أن مصر تثمن النهج الذي تتبعه دول البريكس في تناول هذه القضية، وتأمل أن تكون مساهماً نشطاً في رؤية وعمل مجموعة تطور شبكات المستقبل؛ كما تضطلع مصر لتفعيل منصة قوية وفعالة للحوار بين دول البريكس وبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية بهدف تفعيل المساعي الاقتصادية والصناعية وتحقيق التنمية.

كما تقوم مصر بتنفيذ برنامج ضخم للتحول الرقمي بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث تم الإعلان منذ أيام قليلة عن أول مدينة رقمية في مصر، كما تعمل الوزارة على تهيئة البيئة الداعمة للاستثمار واللازمة لإقامة مجتمع رقمي من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات عن طريق نشر شبكات الألياف الضوئية والاستثمار في التكنولوجيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء، والجيل الخامس، مع إعداد البيئة التشريعية التي تضمن حماية المواطنين في البيئة الرقمية، وتساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التكنولوجيا البازغة، مشيراً الى الاهتمام بدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية لعمليات التنمية.

كما أنه يجري حالياً تدشين "مدينة المعرفة" في العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مقراً لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة في التقنيات المتقدمة، كما ستضم المدينة جامعة متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن مصر تولي اهتماما نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات ذات الأولوية مثل خدمات الرعاية الصحية والزراعة والتصنيع وإدارة المدن الذكية، منوهاً إلى المزايا التنافسية التي تتميز بها مصر وسعيها لتكون مركزًا إقليمياً للبيانات الضخمة.

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