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برلمان

بفضل متابعة الرئيس الشخصية.. طاقة النواب: أنجزنا بالطاقة والكهرباء ما يصعب تحقيقه

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:23 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أشاد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المؤتمر الوطنى السابع للشباب الأخير الذى عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بصفة عامة وعن قطاع الكهرباء والطاقة بصفة خاصة، وتأكيده أن هذا القطاع شهد تطورًا كبيرًا للغاية خلال السنوات الماضية، حيث إن الدولة انتقلت من الحاجة للكهرباء إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة والكهرباء وتحقيق احتياطي يزيد على 20%.

وقال "طلعت السويدي"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إن ما حققته مصر فى قطاعات الكهرباء والطاقة إنجاز تاريخي غير مسبوق عالميا وفى تاريخ أى دولة على مستوى العالم بفضل الدعم والمتابعة الشخصية وبصفة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل ما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية فى مجالات الكهرباء والبترول والغاز، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسي أمام المؤتمر أنه من الممكن الاستفادة من الفائض في التيار الكهرباء في بعض دول الجوار وإمكانية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة سواء مع ليبيا أو السودان أو الأردن أو قبرص، أو السعودية.

ووجه رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التحية والتقدير للرئيس السيسى على كلماته التى قال فيها بالنص أمام الحاضرين: "متنسوش إحنا كنا في وضع تاني خالص، إحنا كنا دولة على وشك الانهيار والضياع والشعب فقد الأمل والثقة في مستقبل أفضل وكان لا بد من إعادة بناء الانطباع لدى المصريين وإعادة الثقة في أنفسهم أنهم قادرون على تحقيق غد أفضل"، مؤكدا أن هذه الكلمات الصادقة من الرئيس السيسى تؤكد قدرة مصر وقائدها وشعبها العظيم وجميع مؤسساتها على تحقيق المستحيل ومواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا، وفى مقدمتها ظاهرة الارهاب الأسود.

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