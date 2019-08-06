مشيدا بالجهود المبذولة.. محافظ المنيا: إنجاز الخطة الشاملة للعام الحالي بنسبة 100%

أشاد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بالجهود المبذولة من قبل مديريات الخدمات والمراكز والمدن والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، والتي أسفرت عن تنفيذ الخطة الشاملة للمحافظة ومديريات الخدمات للعام المالي 2018/2019 بنسبة 100%.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد جبريل، السكرتير العام المساعد واللواء حمدي أبو شناف، مساعد مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية.



وهنأ المحافظ الحضور بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف عمليات المديريات والمراكز، وذلك على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد.



وأكد استكمال حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ضمن الموجة الثالثة عشرة من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، وتنفيذ القانون علي الجميع.



كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإسراع في تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وتيسير الإجراءات في هذا الخصوص، وأن يكون ذلك بمُتابعة مُستمرة، وسرعة رصد وتقديم البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية التي يجوز التصالح بشأنها، بنطاق كل وحدة محلية، مهيبا بالمواطنين من أصحاب الشأن بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية، ووجه بأهمية النشر والإعلان على أوسع نطاق عن التفاصيل والإجراءات والمستندات المطلوبة ليستفيد كافة المواطنين المعنيين من هذا القانون.



وأشار المحافظ ، إلى أهمية تكاتف جميع التنفيذيين بالمحافظة في خدمة المواطنين والعمل علي استكمال جميع المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، وتفقد أحوال الشارع أولا بأول، وأهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أنه لا تسامح مع تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله المنوط به، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، حيث لن يتحقق النجاح إلا بتكاتف الجميع.



كما شدد المحافظ ، علي رؤساء المراكز، بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور بضرورة تفعيل حملات المرافق، وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين ورفع التراكمات والقمامة بشكل يومي في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة.



وكلف المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي رؤساء المراكز، باستمرار أعمال الصيانة الدورية للطرق وإحلال وتجديد الكشافات القديمة على الطرق بكشافات لييد الموفرة للطاقة، مع استمرار أعمال التشجير والتجميل بكل مداخل وطرق المحافظة.



وقال المحافظ، إن المحافظة أنهت أعمال لجنة المواطنة بـ 37 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسع، من إجمالي 44 قرية تم استهدافها بمجموعة من فعاليات برنامج الأنشطة التوعوية والتثقيفية، والذي تم إطلاقه بعدد من القرى الأكثر احتياجًا موزعة على مراكز المحافظة التسع والذي يستمر حتى نهاية أغسطس.



وتابع: "تأتى تلك الأنشطة في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى".



كما وجه المحافظ بحصر كافة المباني بجميع المراكز والمدن والتي لم تقم بطلاء واجهاتها، للبدء في تنفيذ طلاء الواجهات الأربع لهذه المباني بلون موحد لجميع المباني في مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.