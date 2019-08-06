ضبط عنصرين إجراميين بمنطقة السحر والجمال بحوزتهما مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.



أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط عاطل - 33 سنة- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة المركز، وبحوزته (100 جم لمخدر الحشيش- 18 قرص مخدر - مطواة - هاتف محمول) , بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



كما تم ضبط عاطل - 38 سنة- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة المركز، وبحوزته (16 قرص مخدر - مطواة - هاتف محمول) , بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.