القابضة للنقل البحرى تتنازل عن 13% من حصتها فى المصرية للمحطات

وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على نقل حصة من ملكية الشركة في رأسمال المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.



وأوضحت الإسكندرية لتداول الحاويات، في بيان تسلمته بورصة مصر اليوم الثلاثاء، أن القابضة للنقل البحري والبري قررت نقل ملكية نسبة 13 بالمائة من إجمالي رأسمال المصرية للمحطات إليها، منوهة بأنها ستقوم بسداد نصيبها في رأسمال الشركة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.



وأشارت إلى أنه بذلك يتوزع هيكل رأسمال المصرية للمحطات بين القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 20 بالمائة بدلًا من 33 بالمائة، والإسكندرية للحاويات بنسبة 13 بالمائة، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 34 بالمائة، وهيئة قناة السويس بنسبة 33 بالمائة.



يذكر أنه تم تأسيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض عام 2018 برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، في ضوء الاتفاق الموقع بين كل من القابضة للنقل البحري والبري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس، لتعميق وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55/62 بميناء الإسكندرية.



يشار، إلى أن المؤشرات المالية للإسكندرية لتداول الحاويات عن العام المالي الماضي، أظهرت تراجع صافي ربح الشركة حيث سجلت نحو 1.85 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 2.44 مليار جنيه أرباح خلال العام المالي السابق له.