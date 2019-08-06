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مميش: شركات وترسانات هيئة قناة السويس نافذة جديدة للتنمية الاقتصادية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:21 م
مميش: شركات وترسانات
مميش: شركات وترسانات هيئة قناة السويس نافذة جديدة للتنمية
انجي هيبة
عقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بمناسبة الذكري الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال مميش خلال المؤتمر الصحفي إن هيئة قناة السويس اتخذت خطوات جادة نحو تنفيذ استراتيجية تطوير الشركات والترسانات التابعة لها ورفع كفاءتها بإضافة أنشطة عمل جديدة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من القدرات والإمكانيات المتاحة لكل شركة بما يرفع تصنيفها ويعزز من مشاركتها في مخطط التنمية الواعد بمنطقة القناة.

وأشار إلى أن نتائج السياسة الجديدة ظهرت في توسع مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات المتمثلة في عقد شراكات مع شركات عالمية مثل تدشين شركة التحدي بالتعاون بين شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وشركة الجرافات البحرية الإماراتية للتوسع في أعمال التكريك اللازمة لتطوير الموانئ المصرية، وسد الاحتياجات الإقليمية في مجال التكريك.

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