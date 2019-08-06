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فن

ليه أصحى ألاقي دا نايم جنبي.. محمد إمام يكشف معاناته مع لعبة جديدة لـ ابنته

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:24 م
صدى البلد
شيرى نبيل
شارك الفنان محمد عادل إمام، جمهوره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بصورة لأحد ألعاب ابنته "خديجة".

وعلق محمد عادل إمام على الصورة قائلا: "أنا ليه اصحي الاقي البتاع دا نايم جنبي وكمان بيطلع صوت غريب مع أنه ولا بيبان عليه.. من أنتم".

وكان الفنان محمد عادل إمام شارك في الماراثون الدرامي بشهر رمضان الماضي 2019، من خلال مسلسل "هوجان" الذي حقق نجاحات كبيرة.

ويستأنف محمد عادل إمام حاليا تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" مع كل من الفنانين فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
ليه أصحى ألاقي دا نايم جنبي.. محمد إمام يكشف معاناته مع لعبة جديدة لـ ابنته

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