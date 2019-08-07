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يوتيوب يختبر واجهة جديدة للتطبيق على أندرويد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:16 ص
موقع يوتيوب
موقع يوتيوب
شيماء عبد المنعم
تعمل شركة جوجل "Google" الأمريكية، على إضافة المزيد من التغييرات لتطبيق مشاركة الفيديوهات المملوك لها يوتيوب "YouTube"، حيث تختبر المنصة حاليا إضافة جديدة للتطبيق على نظام التشغيل أندرويد، لتسهيل تفاعل المستخدمين مع المنصة من خلال واجهة مستخدم مجددة (UI) لمقاطع الفيديو التالية “Up Next”.

ووفقًا لموقع "Gadgets 360"، فإن هذه الواجهة الجديدة ستكون أكثر وضوحًا مع وجود أزرار أكبر أسهل فى اللمس، كما ستضيف فى الزاوية العلوية اليمنى العد التنازلى الرقمى الذى يحدد عدد الثوانى المتبقية قبل بدء الفيديو التالى.

ولعل التحسين الأكبر في شاشة يوتيوب هو وجود زرين كبيرين جنبًا إلى جنب زر الإلغاء “Cancel” أو التشغيل الآن “Play Now".

وذكرت صحيفة "9To5Google" فى تقرير لها يوم الأحد الماضي، أن الزر الأخير هو أفتح فى اللون، بينما يمكن تنفيذ الإجراء السابق من خلال علامة “X” فى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

ويتم تضمين الصورة المصغرة للمعاينة الأكبر كجزء من واجهة الاختبار، مع وجود تفاصيل العنوان والتحميل بجوارها، وإلى جانب ذلك، فإن زر الإلغاء الجديد أسهل بكثير.

وفى محاولة للحد من انتشار التعليقات البغيضة والعنصرية على نظامها الأساسى، قامت شركة جوجل فى وقت سابق من شهر يونيو، بتجربة إخفاء تعليقات الفيديو بشكل افتراضى من موقع يوتيوب في الهند.

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