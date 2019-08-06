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محافظات

تعرف على السيرة الذاتية لسكرتير مساعد كفر الشيخ الجديد

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:16 م
سكرتير مساعد كفر
سكرتير مساعد كفر الشيخ الجديد
محمود زيدان
أعلن وزير التنمية المحلية، اليوم، حركة التنقلات بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات؛ لضخ دماء جديدة ودفع عجلة التنمية المحلية، والتي شملت تعيين اللواء ياسر فاروق حفناوي، سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة كفر الشيخ، خلفًا لمحمد أبو غنيمة الذي تم تصعيده سكرتيرًا عامًا لمحافظة مرسي مطروح.

تخرج اللواء ياسر حفناوي، في كلية الشرطة، دفعة 1984م، وعمل بالأمن العام، منها 20 عامًا في البحث الجنائي و 10 سنوات مأمور شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية.

وشغل حفناوي، منصب رئيس مدينة السرو ورئيس مركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، أثناء تولي محافظ كفرالشيخ الحالي الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، منصب محافظ دمياط، آنذاك.

كما شغل اللواء ياسر حفناوي، منصب رئيس مركز ومدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، إلى أن صدر قرار وزير التنمية المحلية بترقيته سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة كفر الشيخ.

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