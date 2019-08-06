محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الانجيلية للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمكتبه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق له.



كما استقبل ممثلى المجلس الانجيلي العام بالقاهرة وذلك لتقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك .



وأكد المحافظ خلال اللقاء أن المسيحين والمسلمين نسيج وطنى واحد يعمل من أجل مصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها وأن المناسبات الدينية المختلفة دائمًا ما تكون فرصة لاظهار المشاعر الحقيقية التى تربط عنصرى الأمة .



وأكد د. أندريه زكى على الجهود المبذولة من جانب المحافظة للارتقاء بالعاصمة وخاصة فى مجال العشوائيات والقضاء عليها ، ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية الدعوة للمحافظ لحضور الاحتفال بمرور 25 عامًا على تأسيس احدى مدارس الطائفة بالقاهرة .



