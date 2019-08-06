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تعليم

جامعة المنصورة تطلق المشروع القومي دراجة لكل طالب

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:12 م
صدى البلد
همت الحسينى
أصدر الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة القرار رقم 75 لسنة 2019 لتشكيل لجنة لتنفيذ المشروع القومى للدرجات "دراجة لكل طالب" برئاسة الدكتور أحمد عبد العظيم وكيل كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة وتحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة.

فيما شمل القرار تشكيل لجنة بعضوية العميد ممدوح الحصى مدير إدارة مرور الدقهلية والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث مرور الدقهلية وعددا من أساتذة وأعضاء هيئة تدريس جامعة المنصورة.

وأكد الدكتور أحمد عبد العظيم وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب ورئيس لجنة المشروع القومى للدراجات ان اللجنة تقوم بتحديد المستفيد وتغطية مسارات الدراجات الهوائية داخل الجامعة وخارجها و أماكن الانتظار و التأمين إضافة الى متابعة وحدات الصيانة وقطع الغيار والتمويل.

وأضاف أن المشروع يمثل أهمية كبيرة على المستوى الصحى والرياضي ويرفع كفاءة الطالب بشكل عام مضيفا أن الهدف من المشروع توفير تكلفة المواصلات التي يعاني منها الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس يوميا فضلا عن التأثير الايجابى للمشروع على الحالة النفسية للطلاب بعد امتلاكه وسيلة مواصلات خاصة به.

واشار إلى أن المشروع يأتي تماشيا مع رؤية مصر فى نشر الثقافة والوعي بشأن تعديل العديد من السلوكيات المعيشية الخاطئة.

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