ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع وإزالة 2388 حالة إشغال طريق بالبحيرة ..صور

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:29 م
رفع وإزالة 2388 حالة
رفع وإزالة 2388 حالة إشغال طريق بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق للقضاء على الاختناقات المرورية والأسواق العشوائية.

ووجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقارير أسبوعية عن نشاط قسم الإشغالات بنطاق مدن ومراكز المحافظة والحملات اليومية والإجراءات التي يتم إتخاذها بالتنسيق مع شرطة المرافق للوقوف على مدى الإنضباط ورفع كافة الإشغالات من الشوارع وتطبيق 

وشدد المحافظ على فرض سيادة القانون تأكيدا على هيبة الدولة  بردع المخالفين والقضاء على ظاهرة إنتشار الباعة الجائلين التي تؤثر على الحركة المرورية للمواطنين وتعوق حالة الأنسياب المرورى مع نقلهم للأسواق المخصصة لهم مراعاة لظروفهم .
 
تمكنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( الرحمانية - دمنهور ) تمكنت خلال الفترة من 7/21 حتي 2019/7/31 من رفع  2388 حالة إشغال متنوعة عبارة عن ( حالات إشغال طريق بأماكن متنوعة - إزالة فرش خضار وفاكهة بأماكن مختلفة ) قدرت قيمتها الإجمالي 8164 جنيهًا .
    
وطالب لمحافظ بتكثيف تلك الحملات وإستمرارها على مدار اليوم بجميع مدن ومراكز المحافظة والتنسيق مع شرطة المرافق لعدم عودة تلك الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال  المخالفين وتحرير المحاضر القانونية لهم . 
رفع وإزالة 2388 حالة إشغال طريق بالبحيرة ..صور
رفع وإزالة 2388 حالة إشغال طريق بالبحيرة ..صور
رفع وإزالة 2388 حالة إشغال طريق بالبحيرة ..صور
رفع وإزالة 2388 حالة إشغال طريق بالبحيرة ..صور
رفع وإزالة 2388 حالة إشغال طريق بالبحيرة ..صور
رفع وإزالة 2388 حالة إشغال طريق بالبحيرة ..صور
رفع وإزالة 2388 حالة إشغال طريق بالبحيرة ..صور
رفع وإزالة 2388 حالة إشغال طريق بالبحيرة ..صور
رفع وإزالة 2388 حالة إشغال طريق بالبحيرة ..صور
رفع وإزالة 2388 حالة إشغال طريق بالبحيرة ..صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للقضاء على الاختناقات المرورية.. رفع وإزالة 3791 إشغال طريق في البحيرة

رفع 182 حالة إشغال طريق وتحرير 12 مخالفة لمحلات بدون ترخيص بمركز بدر ..صور

رفع وإزالة 1090 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة بشوارع دمنهور

إزالة 1467 حالة إشغال طريق متنوعة من شوارع دمنهور.. صور

إزالة 547 حالة إشغال ثابتة ومتحركة للقضاء على العشوائيات بـ الدلنجات ..صور

ترشيحاتنا

أهم الأخبار ليلا.. أحمد موسى يجمع 15 مليون جنيه لصالح معهد الاورام.. وقناة المحور تفسخ تعاقدها مع برنامج الزمالك.. وتركي آل شيخ يكشف عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي لضم وليد أزارو

الدولار يسجل 16.60 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019

شاهد .. الأدخنة تتصاعد من ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر

لحظة موت.. ضابط شجاع يواجه بلطجيا يحمل سكينا بمدريد.. فيديو

53 رئيس مدينة و9 سكرتير عموم.. تعرف على حركة قيادات المحليات

تركي آل الشيخ يسدل الجدل حول انتقال اللاعبين المصريين لناديه الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك مثير وبطن مكشوف.. جنا عمرو دياب تشعل انستجرام.. صور

تفاصيل حريق ماجيك لاند.. تجديد ألعاب الملاهي وراء اندلاع النيران

بـ فستان فوق الركبة وشعر مموج.. بوسي بإطلالة لافتة على إنستجرام