رفع وإزالة 2388 حالة إشغال طريق بالبحيرة ..صور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق للقضاء على الاختناقات المرورية والأسواق العشوائية.





ووجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقارير أسبوعية عن نشاط قسم الإشغالات بنطاق مدن ومراكز المحافظة والحملات اليومية والإجراءات التي يتم إتخاذها بالتنسيق مع شرطة المرافق للوقوف على مدى الإنضباط ورفع كافة الإشغالات من الشوارع وتطبيق





وشدد المحافظ على فرض سيادة القانون تأكيدا على هيبة الدولة بردع المخالفين والقضاء على ظاهرة إنتشار الباعة الجائلين التي تؤثر على الحركة المرورية للمواطنين وتعوق حالة الأنسياب المرورى مع نقلهم للأسواق المخصصة لهم مراعاة لظروفهم .

تمكنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( الرحمانية - دمنهور ) تمكنت خلال الفترة من 7/21 حتي 2019/7/31 من رفع 2388 حالة إشغال متنوعة عبارة عن ( حالات إشغال طريق بأماكن متنوعة - إزالة فرش خضار وفاكهة بأماكن مختلفة ) قدرت قيمتها الإجمالي 8164 جنيهًا .