كمال أبو رية في حواره لـ صدى البلد.. محمود حميدة كان كلمة السر وراء إبلاغ فاروق الفيشاوي بمرضه بالسرطان.. أشعر بالوحدة بعد رحيل صديق عمري.. ولهذا السبب رفضت المشاركة في الأفلام الحالية

كمال أبو رية لـ "صدى البلد":

فاروق الفيشاوي كان صديق عمري ولم أفكر في العيش بدونه

متفائل بحدوث طفرة في مستقبل المسرح خلال الفترة المقبلة

"الحزن يسيطر علي" هكذا بدأ النجم كمال أبو رية حديثه لـ "صدى البلد" بعد وفاة صديق عمره الراحل فاروق الفيشاوي، حيث أكد أنه لم يفكر في يوم من الأيام أن يعيش بدون صديق عمره فاروق الفيشاوي، الذي كان يعتبر رجلا وإنسانا في المقام الأول.وكشف الفنان كمال أبو رية عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع الراحل فاروق الفيشاوي لإبلاغه بحقيقة إصابته بالسرطان، فقال كمال أبو رية لـ"صدى البلد"، إن الدكتور أبلغه بحقيقة مرض فاروق الفيشاوي، مؤكدا أنه لم يستوعب ما قاله له، فاتصل على الفور بالفنان محمود حميدة لإبلاغه بالأمر لأنه الصديق المقرب والشخصي لـ فاروق الفيشاوي أيضا، حيث تجمعهما صداقة قوية لأكثر من 25 عاما.وأضاف كمال أبو رية أنه كان يثق في رجولة وحكمة وحسن تصرف محمود حميدة، لأن المساحة القوية بينه وبين فاروق الفيشاوي جعلته يتحدث معه بشكل أعمق وتفصيلي عن حقيقة مرضه، وكيف يحافظ على صحته ويتجنب ممارسة بعض الأشياء، بالإضافة إلى استمراره وانتظامه في تناول الدواء وإجراء التحاليل والأشعة بشكل منظم، وبالفعل كان ينفذ كل هذه التعليمات ولكن القدر كان أكبر منهم.وأكد كمال أبو رية أن رحيل فاروق الفيشاوي كان صدمة بالنسبة له يشعر بها يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه أصبح وحيدا بدونه حيث لا يزال يمسك الهاتف ويتصل به من أجل التحدث إليه ولكن يتذكر أنه لن يرد عليه مرة أخرى.وأوضح كمال أبو رية أن فاروق الفيشاوي عندما كان في المستشفى كان لا يخاف من الموت على الرغم من أن حالته الصحية قد تدهورت، إلا أنه كان شجاعا صبورا، يتحمل ألما لا يستطيع أن يتحمله بشر، وكان كل ما يهمه ألا يراه أي شخص خاصة أنه كان قويا ولا يحب الهزيمة.وعن بداية صداقته بالفنان فاروق الفيشاوي، قال الفنان كمال أبو رية إن صداقته بالراحل فاروق الفيشاوي بدأت منذ فترة طويلة، مضيفا: "جيلنا بذل مجهودا كبيرا من أجل الوصول إلى هذه المكانة الفنية، بالإضافة إلى أننا مررنا بمراحل فنية مختلفة كانت تشمل نجاحنا وفشلنا هذه المعاناة والظروف التي مرينا بها جعلتنا نتميز بتركيبة معينة وعلاقات قائمة على الحب والمودة بيننا كأصدقاء وأن نقف بجانب بعضنا البعض خاصة في الأزمات".وأشار كمال أبو رية إلى أنه في هذه الفترة أصبح طريق الفن سهلا والشباب يدخلونه بأقل مجهود ومعاناة عكس الجيل الذي قبله، وتابع: "نحن واجهنا صعوبات في بداية الطريق لا يتحملها أحد، بالإضافة إلى أن جيلي كان يبذل مجهودا كبيرا في العمل الفني بداية من التحضيرات للعمل والشخصية المقدمة ضمن أحداث العمل كذلك التركيبة الإنسانية نتيجة للمعاناة في عملنا الفني".واستطرد الفنان كمال أبو رية أن هناك أسبابا عديدة جعلته لا يوافق على أعمال سينمائية في الفترة الأخيرة، موضحا أن "هناك تراجعا كبيرا في الأعمال السينمائية التي تقدم، فالإنتاج السينمائي أصبح ضعيفا ومعظم الأعمال المعروضة لا تعبر عن الواقع المصري ولا همومه ولا المشاكل التي يعاني منها المواطن المصري، مشيرا إلى أن السينما تعتبر مرآة المجتمع، وهذا ما تعودنا عليه خلال الأعمال الفنية التي قدمها جيلي خلال مشوارنا الفني".لكن كمال أبو رية أعرب عن تفاؤله الشديد بالنهضة المسرحية التي ظهرت حديثا على أيدي عدد من الشباب، مؤكدا أن هناك مجموعة من الشباب المخرجين الواعدين، الذين لديهم الكثير لتقديمه، خاصة مع اهتمام وزارة الثقافة بهم.